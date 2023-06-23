В Курске дважды за ночь сработала система ПВО, сбившая беспилотники

Фото: официальный сайт Кремля
Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт
Над Курском второй раз за ночь на 23 июня сработала система противовоздушной обороны, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
По словам местных жителей, звук взрыва доносился со стороны аэродрома, где примерно за полтора часа до этого ПВО сбила украинский беспилотник. При этом местные жители сообщали о взрывах в районе железнодорожного вокзала и находящейся неподалеку улицы Дубровинского.
Ранее Роман Старовойт сообщил, что система ПВО сбила в небе над Курском беспилотник. Он также призвал местных жителей не трогать обломки БПЛА в случае их обнаружения, а сообщать о них по номеру 112.
До этого курский губернатор писал о том, что приграничные территории Глушковского района Курской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, в ходе обстрела местные жители не пострадали, при этом в населенном пункте Тёткино снарядом был поврежден автомобиль.
По словам местных жителей, звук взрыва доносился со стороны аэродрома, где примерно за полтора часа до этого ПВО сбила украинский беспилотник. При этом местные жители сообщали о взрывах в районе железнодорожного вокзала и находящейся неподалеку улицы Дубровинского.
До этого курский губернатор писал о том, что приграничные территории Глушковского района Курской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его данным, в ходе обстрела местные жители не пострадали, при этом в населенном пункте Тёткино снарядом был поврежден автомобиль.
Артем Путинцев