В Курске суд вынес приговоры экс-сотрудникам предприятия ОПК по делу о госизмене

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Курский областной суд приговорил двух экс-работников оборонного предприятия за передачу данных украинской военной разведке: бывшим супругам назначили от 13 до 17 лет лишения свободы и штрафы.
Курский областной суд признал бывших супругов виновными в госизмене. Мужчине назначено 17 лет лишения свободы с отбыванием 3 лет в тюрьме и 14 лет в колонии строгого режима. Также виновный должен выплатить штраф 450 тысяч рублей. Для него будет действовать ограничение свободы (1,5 года).
Бывшей супруге обвиняемого назначено 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1 год.
Бывших работников оборонного предприятия обвиняли в передаче данных украинской военной разведке, а также подготовке к совершению взрывов на железнодорожных путях в Курской и Белгородской областях.
У бывших супругов было изъято более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация, а также $150 тысяч.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». Задержанные во всём признались.
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Бывшей супруге обвиняемого назначено 13 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 350 тысяч рублей, а также ограничение свободы сроком на 1 год.
У бывших супругов было изъято более 4 кг пластичного взрывчатого вещества, 4 взрывателя, конструкторская документация, а также $150 тысяч.
Уголовное дело было возбуждено по статьям «Государственная измена» и «Приготовление к диверсии». Задержанные во всём признались.
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Мария Фирсова