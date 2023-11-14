В Курской области мужчина зарезал мать, жену и дочь

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В Курской области мужчина зарезал всю свою семью.
РЕН ТВ пишет, что ЧП случилось около 5:00 утра 13 ноября в хуторе Сеймский.
Погибли мать мужчины, его жена и 16-летняя дочь. Убийца нигде не работал. Его мать являлась инвалидом первой группы, супруга работала санитаркой в больнице, а дочь была студенткой первого курса медицинского колледжа.
Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать. По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября.16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. Между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови.
После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать. Когда она пришла, зарезал и её.
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«В своём доме мужчина убил родственников, ударив их всех ножом в шею», - сообщил собеседник.
Других подробностей пока не приводится.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге подросток зарезал свою девушку, а затем и её мать. По информации СМИ, жуткое двойное убийство произошло вечером 13 ноября.16-летний ученик СОШ № 149 пришёл в гости к своей 14-летней подруге. Между влюбленными произошёл конфликт, в результате которой парень схватил нож и трижды ударил им свою девушку. Школьница скончалась от потери крови.
После этого, подросток решил дождаться с работы её 62-летнюю мать. Когда она пришла, зарезал и её.
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Мария Фирсова