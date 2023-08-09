В Курской области полыхает мощный пожар

Фото: iStock/Kara Capaldo
В городе Курчатов Курской области полыхает крупный пожар, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
На кадрах видно, как над городом поднимается толстый черный клуб дыма.
По предварительной информации, очаг возгорания находится на крыше многоэтажного дома.
Информации о пострадавших пока нет. Причины возгорания также остаются неизвестны.
Сейчас пожар ликвидируют и на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде. По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
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По предварительной информации, очаг возгорания находится на крыше многоэтажного дома.
Сейчас пожар ликвидируют и на месте мощного взрыва в Сергиевом Посаде. По предварительной информации, взрыв на оптико-механическом заводе произошёл на складе с пиротехникой. Ангар, площадью в 1600 квадратных метров, полностью разнесло взрывной волной. Отмечается, что взрыв был настолько сильным, что в окнах близлежащих домов повыбивало стекла.
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Евгения Парфентьева