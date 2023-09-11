В Курской области с украинского БПЛА сбросили взрывное устройство

Фото: iStock/vadimrysev
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в Рыльске с украинского БПЛА сброшено взрывное устройство. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.
«В Рыльске с украинского беспилотника было сброшено взрывное устройство. К счастью, никто не пострадал. Повреждены фасады и выбито несколько стекол в двух зданиях на улице Ленина», — говорится в публикации.
Читайте также:
Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 2862 человек
Россиянин в наркотическом опьянении пытался выйти из самолета в воздухе
В Таиланде задержали бойца UFC из Чечни Асхабова за пытки и ограбление
Диана Аванесян