В Курской области средствами РЭБ перехватили дрон-камикадзе ВСУ

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Российские военнослужащие перехватили украинский дрон-камикадзе в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграмм-канале.
Глава региона отметил, что дрон не успел сдетонировать.
БПЛА противника был обнаружен и перехвачен в Рыльском районе области. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. Старовойт также выразил слова благодарности военнослужащим, которые обеспечивают безопасность на российских рубежах и предпринимают меры для ликвидации угроз.
Прежде сообщалось, что Минобороны России сообщило о попытке атаки кораблей катером ВСУ в Чёрном море.
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БПЛА противника был обнаружен и перехвачен в Рыльском районе области. В результате происшествия, пострадавших и разрушений нет. Старовойт также выразил слова благодарности военнослужащим, которые обеспечивают безопасность на российских рубежах и предпринимают меры для ликвидации угроз.
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Анастасия Крестьянова