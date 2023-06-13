В Курской области многодетная мать напала на полицейского

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Суд вынес приговор многодетной матери, сорвавшей шеврон с рукава полицейского
В Курской области многодетная мать вызвала наряд полиции к себе домой, однако, когда сотрудники прибыли на место, россиянка начала вести себя неадекватно, сообщает Lenta.ru.
По информации СМИ, женщина ругалась и материлась на сотрудников органов, а затем набросилась на них и сорвала шеврон с рукава полицейского. Чем было вызвано столько агрессивное поведение осужденной – неизвестно.
Суд признал россиянку виновной по статье «Применение насилия в отношении представителей власти» и избрал меру наказания в виде штрафа в 35 тысяч рублей.
Отмечается, что женщина полностью признала вину.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший американский лидер Дональд Трамп предстанет перед судом в Маями за вывоз секретных документов из Белого дома.
По информации СМИ, женщина ругалась и материлась на сотрудников органов, а затем набросилась на них и сорвала шеврон с рукава полицейского. Чем было вызвано столько агрессивное поведение осужденной – неизвестно.
Отмечается, что женщина полностью признала вину.
Ранее «Радио 1» сообщало, что бывший американский лидер Дональд Трамп предстанет перед судом в Маями за вывоз секретных документов из Белого дома.
Евгения Парфентьева