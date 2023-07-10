В Курской области убит солдат срочной службы из Подмосковья

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В воинской части, расположенной в Курской области, в ночь на 10 июля убит 19-летний солдат срочной службы из Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По подозрению в убийстве уже задержан его сослуживец – 20-летний солдат из Курганской области. О причинах конфликта пока не сообщается.
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