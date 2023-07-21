В Кузбассе будут судить 45-летнюю санитарку за убийство ребенка

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В Кузбассе санитарка детского туберкулезного санатория пойдет под суд за причинение смерти по неосторожности двухлетней девочке из-за ненадлежащего исполнения должностных обязанностей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СУСК РФ по Кемеровской области.
Расследование дела в отношении 45-летней санитарки, обвиняемой в совершении преступления по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) завершилось.
Следствие утверждает, что обвиняемая, находясь на рабочем месте в мае 2023 года, нарушила требования должностной инструкции и не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. Спустя время пациентку обнаружили в баке с дезинфицирующим раствором без признаков жизни.
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Следствие утверждает, что обвиняемая, находясь на рабочем месте в мае 2023 года, нарушила требования должностной инструкции и не сопроводила двухлетнюю девочку в туалет. Спустя время пациентку обнаружили в баке с дезинфицирующим раствором без признаков жизни.
«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — цитирует агентство сообщение ведомства.
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Диана Аванесян