В Кузбассе в тайге пропали трое подростков

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В Кемеровской области полиция ищет троих подростков.
Школьники в составе туристической группы спускались с пика «Поднебесный». Трое подростков пошли вперед основной группы, но к лагерю так и не вышли. Сообщается о пропаже 13-летнего, 14-летнего и 15-летнего туристах.
Об исчезновении парней стало известно 28 июня.
Полицейские и экстренные службы начали масштабную поисковую операцию. Мэр Междуреченска Сергей Перепилищенко пообещал вознаграждение за информацию о местонахождении подростков.
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Мария Фирсова