В Кузбассе женщина зарезала четырёх человек, у которых гостила

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В среду, 28 июня, женщина выпивала вместе со своими знакомыми, а после осталась у них ночевать. Пока хозяева квартиры спали, злоумышленница зарезала двух мужчин и двух женщин. Потом она заставляла детей, которые были дома смывать кровь и выносить из дома дорогую технику.
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