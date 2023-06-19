В Кузьминках потушили пожар на крыше цеха

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В Москве на Рязанском проспекте пожарные ликвидировали возгорание на крыше цеха
Пожар на крыше цеха на Рязанском проспекте в Москве удалось потушить, передаёт «РЕН ТВ» со ссылкой на свой источник.
Уточняется, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Информация о пострадавших не поступала.
Напомним, что о возгорании в районе Кузьминки в Москве стало известно около 11 часов утра в понедельник, 19 июня. Загорелась крыша цеха Центрального ремонтно-механического завода на Рязанском проспекте.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Уточняется, что площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Напомним, что о возгорании в районе Кузьминки в Москве стало известно около 11 часов утра в понедельник, 19 июня. Загорелась крыша цеха Центрального ремонтно-механического завода на Рязанском проспекте.
Ранее «Радио 1» сообщало, что физрука-педофила из Зимы, который несколько лет насиловал младшую сестру жены, приговорили к 19 годам тюрьмы, в Подмосковье иностранец изнасиловал, ограбил и убил бабушку, а в Москве два бармена подрались с посетителями в ирландском пабе.
Яна Таёжная