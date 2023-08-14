В квартире на Ходынском бульваре взорвался холодильник

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Причиной взрыва в московском ЖК «Лайнер» стал холодильник, сообщает Telegram-канал Mash.
Сразу после взрыва из окна 16 этажа вылетела оконная рама и упала на припаркованную внизу машину.
По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.
Напомним, семь человек, пострадавших в результате взрыва, остаются на лечении в Сергиево-Посадской больнице. Взрыв прогремел 9 августа в арендованном здании производства пиротехнической продукции «Пиро-Росс», прилегающем к Загорскому оптико-механическому заводу. Пострадал 81 человек, один погиб. Пропавшими без вести числятся восемь человек.
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По предварительной информации, в холодильнике подорвался фреон, который также применяется при изготовлении кондиционеров.
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Евгения Парфентьева