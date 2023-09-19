В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца

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Тело задушенного ребенка обнаружено в квартире на юго-востоке Москвы, передали журналистам в пресс-службе столичного главка СК РФ.
На месте происшествия работают следователи. Правоохранительные органы считают, что мальчика задушила его мать 1987 года рождения.
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