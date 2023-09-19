В квартире на юго-востоке Москвы нашли тело задушенного младенца

Американская газета New York Times в день приезда Владимира Зеленского в Соединенные Штаты опубликовала результаты расследования трагедии в городе Константиновка, который находится под контролем Украины. В сентябре была совершена атака ракетой по рынку, вследствие чего погибло 16 человек и 32 получили ранения.