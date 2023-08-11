В квартире в Иваново нашли тела двух убитых женщин

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В Иванове обнаружены тела двух женщин с признаками насильственной смерти в квартире на улице Красных Зорь. Об этом сообщило Управление МВД региона в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня были обнаружены убитые женщины в жилом помещении», — утверждается в заявлении ведомства.Уголовный розыск оперативно задержал подозреваемого, который затем был передан следственному комитету. Следователи установили, что погибшие — мать и дочь, рождённые в 1938 и 1979 годах соответственно. Родственница нашла тела после того, как не смогла связаться с ними; у обеих жертв были обнаружены ранения на шее. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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Артем Кузьмин