В квартире жителя Балашихи выросли грибы

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В квартире жителя подмосковной Балашихи выросли грибы из-за проблем в канализацией. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По словам 29-летнего жильца жилого комплекса комфорт-класса «Измайловский лес» от застройщика «ПИК», в середине августа в его квартире прорвало канализационную трубу. Представители управляющей компании, прибывшие в квартиру мужчины, сказали, что вопрос должен решать застройщик. Он, в свою очередь, прислал своего представителя лишь через месяц. За это время в квартире был испорчен новый ремонт из-за капающей воды и выросли грибы.
Мужчина, надеявшийся на помощь компании, рассказал, что после прихода специалиста, застройщик перестал выходить на связь. За это время в его квартире завелись ещё и мухи.
Он отметил, что по правилам, аварийный ремонт должен быть выполнен управляющей компанией или застройщиком в течение трёх дней, его же история тянется уже несколько месяцев.
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Мужчина, надеявшийся на помощь компании, рассказал, что после прихода специалиста, застройщик перестал выходить на связь. За это время в его квартире завелись ещё и мухи.
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Анастасия Чинкова