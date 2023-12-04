В Лангепасе россиянка до смерти избила сына

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Пьяная женщина забила своего сына в Лангепасе Ханты-Мансийского автономного округа.
URA.RU сообщает, что преступление случилось в квартире на улице Ленина. Пьяная 39-летняя мать наносила удары ногами и руками своему малолетнему ребенку. Мальчик умер от полученных травм.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».
Ранее сообщалось, что мать, убившая младенца в поезде на МЦК сразу после родов, получила три года колонии общего режима. Об этом сообщили Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Напомним, 24 апреля во время уборки вагонов в мусорном баке одного из туалетов электропоезда Ласточка на станции Андроновка обнаружили тело новорожденного мальчика. По данному факту была задержана 25-летняя женщина.
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Мария Фирсова