В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал школьницу

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В Ленинградской области дворник-пенсионер дважды изнасиловал 12-летнюю девочку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, 66-летний мужчина напал на 12-летнюю школьницу и изнасиловал ее. В полицию об этом сообщила мать ребенка. Она также отметила, что насилие над ребенком произошло уже второй раз. Первый раз девочка подверглась ему еще в феврале, когда была в гостях у дворника. Почему женщина ранее не обратилась в полицию, неизвестно.
1 сентября пенсионер опять поймал девочку и вновь изнасиловал ее. По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские уже задержали подозреваемого. С ним проводится работа.
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«Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки, когда она была у него в гостях», - говорится в сообщении.
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Элина Позднякова