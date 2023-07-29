В Ленинградской области в ДТП с лосем погиб человек

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Столкновение легкового автомобиля с лосем в Ленинградской области привело к гибели водителя. Об этом сообщили региональный главк МВД РФ в телеграм-канале.
Отмечается, что трое пассажиров, из которых две девочки, были госпитализированы.
По информации ведомства, авария произошла на 108 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции сообщают, что автомобиль Mazda под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Напомним, ранее в Махачкале сотрудник полиции погиб, перевернувшись на автомобиле. Отмечается, что в субботу, 29 июля, на федеральной автодороге «Кавказ» 22-летний водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением. Автомобиль съехал на обочину и перевернулся.
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По информации ведомства, авария произошла на 108 километре автодороги «Кола» в Волховском районе Ленинградской области. Сотрудники полиции сообщают, что автомобиль Mazda под управлением 45-летнего мужчины наехал на лося, после чего съехал в лесополосу. Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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Екатерина Коршунова