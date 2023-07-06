В Ленинградской области мужчину застрелили в собственном доме

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Тело мужчины с огнестрельными ранениями найдено во дворе дома в Мурино Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба СУСК по региону.
СУСК уточняет, что в совершении преступления подозревается мужчина 1981 года рождения, «который произвел не менее трех выстрелов из пистолета в потерпевшего».
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