Тело одиннадцатилетнего ребенка нашли в заброшенном здании Ленинградской области;

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В Лужском районе Ленинградской области нашли в заброшенном здании тело одиннадцатилетнего ребенка, придавленное плитой. Региональное СУСК РФ проинформировало о возбуждении уголовного дела, пишет РИА Новости.
«В ходе поисково-спасательных мероприятий в заброшенном здании найдено тело ребенка, придавленное плитой от разрушенной стены», — цитирует издание текст сообщения.
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Диана Аванесян