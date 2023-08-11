В Ленобласти 5-летний мальчик выколол себе шилом глаз

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5-летнего мальчика госпитализировали в больницу в тяжёлом состоянии, после его неудачной попытки открыть коробку.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось в Кудрово. Мальчик не смог справиться с шилом и случайно выколол себе глаз. Родители в этот момент отвлеклись на короткое время.
Мальчика госпитализировали с проникающим ранением роговицы. Следователи начали проверку. Семья считается полной и благополучной.
Ранее в Ленобласти девочка оказалась в реанимации после укуса алабая. Семейная пара собиралась идти домой, когда неожиданно возле ребёнка появилась собака. Мать попыталась оттащить в сторону 2-летнего ребёнка, но собака напала на неё.
Отец защищал дочь и тоже получил травмы. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Кто является хозяином собаки, неизвестно.
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Мальчика госпитализировали с проникающим ранением роговицы. Следователи начали проверку. Семья считается полной и благополучной.
Отец защищал дочь и тоже получил травмы. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Кто является хозяином собаки, неизвестно.
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Мария Фирсова