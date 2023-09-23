В Ленобласти дети принесли домой человеческие останки

Фото: iStock/Motortion
Дети из Тосно Ленинградской области нашли на берегу реки человеческие останки и принесли некоторые из них домой.
РЕН ТВ пишет, что на реке Тосно под мостом дети обнаружили челюсть и кость человека, а недалеко от них– кусок ремня и фото ребёнка. Челюсть дети принесли домой.
Родители увидели находку и сообщили о ней в правоохранительные органы. Проводится проверка. Кому принадлежат останки, пока неизвестно.
Ранее в Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей. Конфликт возник у 44-летнего Максима с супругой накануне во время ужина в квартире на Суздальском шоссе. Мужчина схватил кухонный нож и, не обращая внимания на плач дочерей, кинулся на жену.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей
В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции
В деле барнаульского маньяка появились ещё четыре жертвы
Родители увидели находку и сообщили о ней в правоохранительные органы. Проводится проверка. Кому принадлежат останки, пока неизвестно.
Читайте также:
В Санкт-Петербурге муж зарезал жену на глазах у дочерей
В Красноярске восьмилетний мальчик умер от неизвестной инфекции
В деле барнаульского маньяка появились ещё четыре жертвы
Мария Фирсова