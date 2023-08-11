В Ленобласти девочка оказалась в реанимации после укуса алабая

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Агрессивный алабай напал на 2-летнего ребенка на Лесной улице в Курортном районе.
Телеканал «78» сообщает, что семейная пара собиралась идти домой, когда неожиданно возле ребёнка появилась собака. Мать попыталась оттащить в сторону 2-летнего ребёнка, но собака напала на неё.
Отец защищал дочь и тоже получил травмы. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Кто является хозяином собаки, неизвестно.
Ранее сообщалось, что следственные органы начали проверку в связи со смертью мужчины в реанимации Магаданской областной больницы после того, как на него напала стая собак.
Как было ранее известно, ночью на мужчину во дворе Магадана напали бездомные собаки. Его доставили в больницу, где ему делали искусственное дыхание. Глава города Юрий Гришан заявил, что поручил соответствующим службам усилить патрулирование и отлов собак.
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Отец защищал дочь и тоже получил травмы. Девочку в тяжёлом состоянии госпитализировали в реанимацию. Кто является хозяином собаки, неизвестно.
Как было ранее известно, ночью на мужчину во дворе Магадана напали бездомные собаки. Его доставили в больницу, где ему делали искусственное дыхание. Глава города Юрий Гришан заявил, что поручил соответствующим службам усилить патрулирование и отлов собак.
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Мария Фирсова