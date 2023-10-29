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В Ленобласти два человека погибли, врезавшись в забор

29 октября 2023, 16:11
Фото: iStock/Anton_Novikov

Фото: iStock/Anton_Novikov

В Ленинградской области «Лада Веста» улетела в кювет и врезалась в забор.
Авария случилась утром 29 октября в деревне Лангерево в Ломоносовском районе. Автомобиль вылетел с дороги на обочину, где врезался в дерево и металлический забор, пишет РЕН ТВ.

Двое мужчин скончались на месте, третьего с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.


Обстоятельства аварии выясняют, проводится проверка.

Ранее сообщалось, что 5 человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС России. Авария произошла 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, когда столкнулись и загорелись две иномарки: Infiniti и Mitsubishi Pajero.

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#ленинградская область
#авария
#дтп
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Массовый расстрел устроили неизвестные во время празднования Хэллоуина во Флориде
NBC: двое погибли, 18 госпитализированы из-за стрельбы во Флориде
29 октября 2023, 15:34

Фото: iStock/A_N

По меньшей мере два человека стали жертвами стрельбы во время празднования Хэллоуина в американском штате Флорида. Об этом сообщает телеканал WFLA, принадлежащий NBC.
Сообщается, что трагедия произошла в районе Йбор Сити в городе Тампа. Перед стрельбой случилась драка между двумя группами людей.

Восемнадцать человек были доставлены в больницу. Один из подозреваемых стрелков сдался правоохранительным органам.

Ранее сообщалось, что в центре Санкт-Петербурга накануне вечером задержали группу мужчин в форме ОМОНа с муляжами автоматами Калашникова, которые ради розыгрыша пытались задержать людей на улице. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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#драка
#трагедия
#человек
#убийство
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В Рязанской области произошла вспышка норовируса среди школьников
29 октября 2023, 15:30

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Более 90 человек заболели норовирусом в рязанской школе.
ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Роспотребнадзора, пишет, что с проблемой столкнулись ученики и сотрудники школы №1 им. В. П. Екимецкой. Всего с 26 октября зафиксирован 91 случай. Все заболевшие получают лечение и находятся под медицинским наблюдением
 
«Специалисты управления Роспотребнадзора по Рязанской области в рамках санитарно-эпидемиологического расследования устанавливают причину норовирусной инфекции», —сказано в сообщении ведомства.
Очные занятия в школе приостановлены, в ней проводят дезинфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора собрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции и сырья. Итоги лабораторных исследований должны выявить причину столь значительного количества заболевших.

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#рязанская область
#дети
#школа
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В Новосибирске учительница грозила ученице «снять штаны и опозорить»
29 октября 2023, 15:06

Фото: iStock/shironosov

В Новосибирске учительница грубо отчитала ученицу младших классов за оскорбления в свой адрес.
Воспитательную беседу снял один из школьников, а потом видео появилось в паблике «АСТ-45» во «ВКонтакте». Сообщается, что инцидент случился в школе №40. На кадрах видно, как учительница держит ребенка за руку и отчитывает.
 
«Ты со мной отношения выяснять не будешь, ты будешь делать то, что я скажу. И рот открывать будешь, когда я тебе разрешу. Еще раз меня обзовешь, сниму штаны и опозорю перед всем классом. Если еще раз поганое слово услышу в свой адрес», — говорит учительница девочке.
Мнения пользователей социальных сетей разделились. Одни не увидели ничего особенного в поведении педагога.
 
«Учитель провел воспитательную работу, какие проблемы?», —комментировали видео одна часть подписчиков. Других же возмутило поведение педагога.
«Недопустимое поведение учителя в любом случае. Она не имеет права унижать чужого ребенка», — заступились за школьники подписчики.
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#школа
#учителя
#новости
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В Санкт-Петербурге школьники напали на мигранта в метро
29 октября 2023, 14:37

Фото: iStock/hank5

21-летний мигрант из Таджикистана обратился в полицию Санкт-Петербурга с жалобой на подростков, которые якобы стреляли в него в метро.
«Фонтанка» пишет, что ЧП случилось 29 октября на станции метро «Удельная». По словам мужчины из Таджикистана, в подземке трое подростков стреляли в него из газового пистолета.

Полицейские задержали трёх несовершеннолетних братьев 13 и 15 лет и их 15-летнего товарища. Все юноши – ученики частной школы. У несовершеннолетних изъяли охотничий спусковой механизм, а их родителям выписан протокол о неисполнении их обязанностей по воспитанию детей.

Грузчик тоже понесёт административную ответственность. Выяснилось, что он нарушил режим пребывания в РФ. 

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#метро
#школьники
#мигранты
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В Палестине назвали число погибших детей при обстрелах Газы
Минздрав Палестины: более 3,3 тысячи детей погибли при обстрелах Газы
29 октября 2023, 14:26

Фото: iStock/Motortion

Представитель минздрава в анклаве Ашраф аль-Кудра заявил, что число детей, погибших в результате израильских обстрелов сектора Газа, превысило 3,3 тысячи. Об этом аль-Кудра сообщил на пресс конференции.
По словам представителя минздрава, под завалами остаются 1020 детей.

Ранее бывший глава разведуправления службы внешней разведки («Моссад») Израиля и бывший глава военно-политического отдела Минобороны Зоар Палти заявил, что война в секторе Газа будет «очень длинной» и не завершится наземной операцией.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#операция
#армия
#война
#министр
#минобороны
#удар
#дети
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В Омской области 87-летнюю пенсионерку и её дочь нашли мёртвыми в доме
29 октября 2023, 14:00

Фото: iStock/gorodenkoff

87-летнюю женщину и её дочь убили в частном доме в деревне Сягаевка в Омской области.
РЕН ТВ пишет, что страшную находку обнаружила женщина, которая 28 октября пришла к женщинам, но обнаружила, что входная дверь в дом отурыта.
 
«Тело окровавленной 66-летней женщины было завернуто в плед и лежало на кровати на веранде дома. Труп 87-летней матери женщины лежал в кровати в одной из комнат дома», - сообщил источник.
Полицейские нашли в доме перчатку в крови. На голове 66-летней убитой была колото-резаная рана, у второй на лице и шее обнаружили ссадины и повреждения. Убийцу ищут.

Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма.
СУСК региона в Telegram-канале сообщает, что скончались два человека и один травмировался. 


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#убийство
#пенсионерка
#новости
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Полицейские задержали компанию «ряженных» омоновцев в центре Петербурга
В Петербурге задержали переодетых в омоновцев участников розыгрыша
29 октября 2023, 13:05

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

В центре Санкт-Петербурга накануне вечером задержали группу мужчин в форме ОМОНа с муляжами автоматами Калашникова, которые ради розыгрыша пытались задержать людей на улице. Об этом сообщает «78.ru».
Отмечается, что задержали порядка 26 человек. В ходе расследования было установлено, что переодетые молодые люди не являются сотрудниками правоохранительных органов.

Сообщается, что организовали экстремальный розыгрыш 34-летний и 37-летний москвичи. В отношении семнадцати человек составили протокол о мелком хулиганстве. Также возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. 

Ранее сообщалось, что сотрудники Следственного комитета проверят нескольких подростков из РФ и ближнего зарубежья, которые нападали на прохожих в Санкт-Петербурге. 

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#рф
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В Нальчике подожгли еврейский культурный центр
29 октября 2023, 12:58

Фото: iStock/Ekaterina_Lin

В строящееся здание еврейского культурного центра закинули горящие покрышки.
Baza пишет, что на стене здания появилась надпись «смерть яхудам». «Яхуд» — по-арабски значит еврей.

Сообщалось, что полиция Москвы и Подмосковья переходит на усиленный режим службы из-за массовых протестов мусульман по всему миру.

Усиление рабочего режима правоохранителей связано с пропалестинскими протестами, которые сейчас бушуют по всему миру. Сотрудникам МВД запрещено покидать регион, продолжительность смен увеличена до 12 часов.

Демонстрации проходят в Вашингтоне, Гааге, Каире, Аммане, Праге и во многих других городах.

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#конфликт
#израиль
#палестина
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Стала известна причина смерти клавишника «Руки вверх»
Музыкант Владимир Капырин умер от сердечного приступа
29 октября 2023, 12:52

Фото: iStock/artolympic

Следователи пришли к выводу, что музыкант упал и сильно разбил голову.
Об этом пишет SHOT. В начале октября 36-летний пианист был найден мёртвым в луже крови. Хоронили Владимира Капырина с забинтованной головой из-за серьёзных травм. Голову и лицо музыканта сотрудники скрыли сразу после прибытия на место гибели музыканта. Близким запретили на него смотреть.
 
Родственники и друзья Капырина не верят результатам проверки и настаивают, что это было убийство. Из квартиры клавишника исчезли его айфон и деньги. А за месяц до смерти музыканту поступали угрозы, он был сильно напуган. Музыкант подсел на спортивные ставки и мог задолжать букмекерам.
 
Из группы «Руки вверх» Капырин ушёл в 2019 году. Он планировал устроиться клавишником в другую группу, но его не взяли. После чего он впал в депрессию и перестал посещать светские мероприятия. Мужчина уходил в запои, начал испытывать проблемы со здоровьем. В итоге у него стало плохо с сердцем, такие выводы сделали в СК по Москве.

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#шоу-бизнес
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