В Ленобласти два человека погибли, врезавшись в забор

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В Ленинградской области «Лада Веста» улетела в кювет и врезалась в забор.
Авария случилась утром 29 октября в деревне Лангерево в Ломоносовском районе. Автомобиль вылетел с дороги на обочину, где врезался в дерево и металлический забор, пишет РЕН ТВ.
Двое мужчин скончались на месте, третьего с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Обстоятельства аварии выясняют, проводится проверка.
Ранее сообщалось, что 5 человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС России. Авария произошла 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, когда столкнулись и загорелись две иномарки: Infiniti и Mitsubishi Pajero.
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Двое мужчин скончались на месте, третьего с признаками алкогольного опьянения госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что 5 человек погибли при столкновении двух автомобилей на трассе в Елизовском районе Камчатского края. Об этом сообщило краевое ГУ МЧС России. Авария произошла 28 октября на 39-м километре трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково, когда столкнулись и загорелись две иномарки: Infiniti и Mitsubishi Pajero.
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Мария Фирсова