В Ленобласти фура въехала группу велосипедистов, погибли две девочки

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В Ленинградской области на трассе Скандинавия перед посёлком Огоньки фура врезалась в подростков-велосипедистов школы Олимпийского резерва. Погибли две девочки, еще девять человек получили различные травмы. Об этом сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. .
«В Ленинградской области на 60-м км автодороги А-181 Скандинавия водитель фуры не справился с управлением и сбил группу велосипедистов», говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что спортсмены из Сестрорецка ехали на велосипедах по трассе «Скандинавия» в сопровождении легкового автомобиля. Водитель фуры не справился с управлением и врезался в сопровождающую машине, после чего въехал в группу велосипедистов из 11 подростков и их тренера. В результате этого погибли две девочки. Остальные девять спортсменов получили травмы различной степени тяжести, она все госпитализированы. Сейчас уточняется число погибших.
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