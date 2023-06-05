В Ленобласти годовалый ребенок скончался, подавившись морковью

Фото: Фотобанк Московской области
Пожилую женщину задержали, после того как ее внук умер от асфиксии
В городе Лодейное поле Ленинградской области годовалый мальчик погиб, подавившись морковью, сообщает «Телеканал Санкт-Петербург».
По информации СМИ, ребенок гостил у бабушки. Пенсионерка угостила внука морковью, однако, овощь застрял в дыхательных путях мальчика и вызвал приступ асфиксии.
Когда ребенка доставили в больницу – он был уже мертв.
Пенсионерку задержали, против нее завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пресс-службе Минздрава по Башкирии рассказали, что врачи из Уфы успешно провели операцию по извлечению инородного тела из горла девятиклассника.
По информации СМИ, ребенок гостил у бабушки. Пенсионерка угостила внука морковью, однако, овощь застрял в дыхательных путях мальчика и вызвал приступ асфиксии.
Пенсионерку задержали, против нее завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее «Радио 1» сообщало, что в пресс-службе Минздрава по Башкирии рассказали, что врачи из Уфы успешно провели операцию по извлечению инородного тела из горла девятиклассника.
Евгения Парфентьева