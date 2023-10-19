В Ленобласти ищут женщину, которая сообщила о встрече с медведем и пропала

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В Ленинградской области близкие и волонтёры разыскивают 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу. Об этом пишет 47news со ссылкой на добровольцев.
Волонтёрам за всё время поисков удалось найти лишь несколько следов обуви, но собака не смогла взять по ним след. В настоящее время поиски продолжаются.
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