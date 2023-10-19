Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ленобласти ищут женщину, которая сообщила о встрече с медведем и пропала

В Ленобласти ищут женщину, которая сообщила о встрече с медведем и пропала

19 октября 2023, 01:59
Фото: iStock/JMrocek

Фото: iStock/JMrocek

В Ленинградской области близкие и волонтёры разыскивают 65-летнюю женщину, заблудившуюся в лесу. Об этом пишет 47news со ссылкой на добровольцев.

14 октября женщина отправилась за грибами, после чего пропала. Родственники рассказали, что во время беседы с соседкой жительница Санкт-Петербурга успела сообщить, что встретила медведя и заблудилась, а затем перестала выходить на связь.

Волонтёрам за всё время поисков удалось найти лишь несколько следов обуви, но собака не смогла взять по ним след. В настоящее время поиски продолжаются.

Читайте также:

Челябинцы пострадали в массовой драке в магазине «Красное&Белое»

Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку

В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе
#женщина
#поиски
#медведи
Читайте нас в
«Общественное»: В Николаеве прогремели взрывы
19 октября 2023, 02:07

Фото: iStock/Leonid Ikan

В украинском городе Николаев слышны звуки взрывов. Об этом сообщает «Общественное».
«В Николаеве слышны звуки взрывов», — говорится в публикации.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

В Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы

«Зеркало недели»: В украинском Николаеве прогремели взрывы

Гладков: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области
#взрывы
#тревога
#воздушная тревога
#украина
Читайте нас в
WAFA: Израиль атаковал мечеть в Газе, убиты десятки людей
19 октября 2023, 01:22

Фото: iStock/Naeblys

В секторе Газа Израиль ударил ракетами по мечети в Нусейрате. В результате происшествия есть убитые и раненые, сообщает WAFA.
«Израильские военные самолеты выпустили несколько ракет по мечети в Нусейрате. Десятки людей убиты и ранены», — говорится в публикации.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

Израиль заявил об ударах по объектам «Хезболла» в Ливане

Херш: Израиль пытается устроить подобие Хиросимы в секторе Газа

FT: Война Израиля с ХАМАС изменит позицию многих стран по Украине
#израиль
#самолёты
#военные
#армия
#война
#сектор газа
Читайте нас в
В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 4,1
19 октября 2023, 00:48

Фото: iStock/Petrovich9

В американском штате Калифорния произошли подземные толчки магнитудой 4,1. Соответствующая информация доступна на официальном сайте Геологической службы США.
Отмечается, что землетрясение было зафиксировано неподалеку от Сан-Франциско около 9:29 по местному времени (19:29 мск). Очаг залегал на глубине 10,8 км, а эпицентр находился в 4,5 км от Ислтона.

Информация о пострадавших и разрушениях в настоящее время отсутствует.

Читайте также:

Челябинцы пострадали в массовой драке в магазине «Красное&Белое»

Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку

Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»
#землетрясение
#сша
Читайте нас в
Протестующие против боевых действий в Газе ворвались в здание конгресса США
18 октября 2023, 23:25

Фото: iStock/dkfielding

Митингующие против военных действий в секторе Газа ворвались в здание Конгресса Соединенных Штатов, передает РИА Новости со ссылкой на полицию Капитолия.
Трое из нарушителей были задержаны за нападение на стражей правопорядка.

Ранее сообщалось, что 18 октября у Белого дома в США собрались сотни пропалестинских демонстрантов. Собравшиеся требуют прекратить огонь в секторе Газа. О готовящемся митинге было известно заранее.



Читайте также:

У Капитоля в Вашингтоне собрались сотни пропалестинских демонстрантов

У МУС в Гааге собрались сотни пропалестинских митингующих

ХАМАС: Израиль ударил по больнице в Газе управляемыми ракетами
#нападение
#израиль
#здание
#новости
Читайте нас в
Стала известна личность заказчика пентаграммы у квартиры военкора «Известий»
Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора Трушнина оказался 32-летний Волчек
18 октября 2023, 21:53

Фото: iStock/Rafa Jodar

Заказчиком пентаграммы у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина является 32-летний Иван Волчек — гражданин Белоруссии, который переехал на Украину после протестов в Минске. Об этом источник сообщил «Известиям».
Сообщается, что сейчас Волчек находится в Киеве. По данным собеседника, преступник занимается вымогательством у граждан России, а также передачей ложной информации.

Напомним, военкору издания «Известия» Валентину Трушнину недоброжелатели нарисовали «свиную пентаграмму» под дверью квартиры. Сейчас корреспондент находится в командировке в Израиле.

Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемых, нарисовавших пентаграмму у квартиры военкора «Известий» Валентина Трушнина. Задержанными оказались 25-летняя уроженка Республики Северная Осетия - Алания и 28-летний уроженец Кировской области. 

Читайте также:

У квартиры военкора «Известий» неизвестные нарисовали пентаграмму со свиньей

В отношении нарисовавших пентаграмму у квартиры Трушнина возбудили уголовные дела

Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку
#квартиры
#полицейские
#преступление
#преступники
#журналист
Читайте нас в
Челябинцы пострадали в массовой драке в магазине «Красное&Белое»
18 октября 2023, 21:12

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Массовая драка в Челябинске развязалась в алкогольном магазине «Красное&Белое», сообщает 74.RU.
По информации СМИ, потасовка произошла 18 октября около восьми часов вечера в магазине на улице Братьев Кашириных, 107в.

К месту происшествия съехались несколько карет скорой помощи и полиция. Предварительно, есть пострадавшие. 

В настоящий момент правоохранители разыскивают зачинщика драки.

Никаких официальных комментариев по поводу происшествия пока что не давали.

Ранее в Подмосковье более двадцати мигрантов устроили массовую драку. Происшествие случилось около складов компании X5 Group. Некоторые участники драки были вооружены холодным оружием и кирпичами.

Читайте также: 

Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»

В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе

В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве
#челябинск
#драка
#алкоголь
#полиция
#скорая помощь
Читайте нас в
Москвичка вызвала полицейских к своей дочери, чтобы её отучили курить электронку
Baza: Москвичка вызвала полицейских, чтобы они отучили её дочь курить вейп
18 октября 2023, 20:36

Фото: iStock/Igor Ilkov

В Москве 45-летняя Светлана обратилась в полицию с заявлением о том, что якобы ее дочь пытался изнасиловать незнакомец. На самом же деле Светлана хотела, чтобы сотрудники правоохранительных органов отучили ее дочь курить электронные сигареты. Об этом сообщает Baza.
Сообщается, что когда полицейские приехали на вызов, то москвичка призналась в своем обмане. Светлане не нравилось, что ее дочь курит, однако повлиять на нее словами не получалось, поэтому женщина решила обратиться к правоохранителям.

Теперь москвичку ожидает проверка по причине ложного вызова полиции.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Электрогорске восьмиклассник скончался после курения электронной сигареты. Мальчик потерял сознание, а изо рта у него пошла пена. Товарищ вызвал скорую помощь, но спасти мальчика не удалось.

Читайте также:

В Брянской области приставы задержали двух «пчел», ищущих мед

В Варшаве мужчина притворялся манекеном, чтобы воровать в торговых центрах

Петербуржец с балкона совершил выстрелы из пневматики в здание школы
#проверка
#школы
#женщина
#приставы
#здание
#полицейские
#мужчина
Читайте нас в
Двух девятиклассников из Химок задержали за избиения в московском «Авиапарке»
18 октября 2023, 20:24

Фото: iStock/mrohana

Двух девятиклассников из подмосковных Химок задержали за избиения одноклассников и случайных людей в московском ТЦ «Авиапарке», сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, подростки учатся в химкинской школе №29.

Издеваясь над одноклассниками и своими сверстниками в столичных торговых центрах, парни записывали все происходящее на видео и выкладывали в Telegram. 

Сейчас известно как минимум о четырёх пострадавших от рук хулиганов. По этим эпизодам уже возбуждено уголовное дело, подростков задержали.

Столичный Следственный комитет разыскивает пострадавших от рук злоумышленников, а также возможных соучастников. 

Напомним, прокуратура московской школы № 2025 проверит одну из столичных школ, после сообщения об унижении пятиклассника в туалете.

Читайте также: 

В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве

СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте

МВД: В Кузбассе пьяный мужчина, переодевшись полицейским, обнимал прохожих
#следственный комитет
#уголовное подростки
#видео
#химки
#избиение
Читайте нас в
В Екатеринбурге силовики задержали известного вора в законе
18 октября 2023, 20:03

Фото: iStock/BrianAJackson

Правоохранительные органы в Екатеринбурге задержали известного криминального авторитета Марселя Гасанова, сообщает E1.RU со ссылкой на свои независимые источники.
«Его взяли у «Каспия» (кафе). Скрутили, надели черный мешок на голову и увезли на допрос. В чем конкретно его подозревают, пока непонятно», - прокомментировал ситуацию собеседник издания. 

При этом, в пресс-службе свердловского МВД заявили, что Гасанова задержали в рамках стандартного мероприятия по борьбе с организованной преступностью. Помимо него в этот день были задержаны еще три человека, в машине которых обнаружили оружие. На найденные пистолеты Макарова у подозреваемых не было документов.

Читайте также: 

В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве

Суд арестовал на два месяца обвиняемую в торговле детьми Логинову

СК: В Новороссийске проверят мужчину, который толкнул мальчика-аутиста в лифте
#мвд
#оружие
#кафе
#екатеринбург
#вор
#задержание
#полиция
Читайте нас в
Достижения.рф