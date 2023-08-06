В Ленобласти лошадь откусила 8-летней девочке пальцы

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Из конного клуба во Всеволожском районе Ленобласти в больницу доставили 8-летнюю девочку после нападения лошади.
Пострадавшую экстренно госпитализировали. Медики оказали девочке необходимую медицинскую помощь. Её состояние оценивается как удовлетворительное. Причины инцидента устанавливают.
Ранее лошадь дважды ударила семилетнего ребенка на детской площадке
В Новой Москве семилетний мальчик катался на велосипеде по детской площадке, пока, в один момент, не потерял управление и не врезался в пони. По информации СМИ, лошадь испугалась, и от неожиданности лягнула ребенка копытами по бедру. Ребенок попытался сбежать, развернулся к животному спиной, и оно лягнуло еще раз.
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