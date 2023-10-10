В Ленобласти мужчина расчленил собутыльника и сварил в кастрюле останки

Фото: iStock/Fedorovekb
В Ленинградской области арестован мужчина, которого подозревают в убийстве и последующем расчленении своего товарища при распитии спиртных напитков. Об этом сообщает прокуратура региона.
По предварительным данным, 8 октября в квартире подозреваемого найдено тело убитого 44-летнего мужчины. При этом у погибшего были отрезаны руки, а тело покрывали колото-резаные раны.
При этом, по сообщению РИА Новости, часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.Таким образом, подозреваемый арестован судом на два месяца.
Ранее сообщалось, что житель Уфы подкараулил свою сестру, в момент, когда она выходила из душа. Он накинул полотенце ей на голову и до смерти задушил. Затем он спрятал ее тело в диван. По его словам, это было единственное место, в которое она поместилась.
Читайте также:
Под Волгоградом бывшего бойца «Вагнер» подозревают в изнасиловании двух девочек
В Волгоградской области педофил изнасиловал двух подростков, угрожая им ножом
Пьяный дебошир сорвал вылет самолета из Волгограда в Москву
При этом, по сообщению РИА Новости, часть останков тела убитого хранились в холодильнике, другая часть варилась в кастрюле на плите.Таким образом, подозреваемый арестован судом на два месяца.
Читайте также:
Под Волгоградом бывшего бойца «Вагнер» подозревают в изнасиловании двух девочек
В Волгоградской области педофил изнасиловал двух подростков, угрожая им ножом
Пьяный дебошир сорвал вылет самолета из Волгограда в Москву
Элина Позднякова