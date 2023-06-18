В Ленобласти мужчину придавило обломками бывшей водокачки

iStock/Dzurag
Мужчину придавило обломками здания бывшей водокачки в Сосновом Бору
78.ru пишет, что рано утром 18 июня прохожие обнаружили труп мужчины в синей футболке. Мертвый мужчина лежал в полусогнутом состоянии под одной из развалившихся стен здания.
Правоохранители выясняют личность мужчины и обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что в Татарстане число погибших в пожаре достигло 7. РЕН ТВ пишет, что в сгоревшем доме жила неблагополучная семья из восьми человек. Трое взрослых и четверо детей погибли. Мать детей успела выйти из горящего дома.
Правоохранители выясняют личность мужчины и обстоятельства трагедии.
Мария Фирсова