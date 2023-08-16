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В Ленобласти на улице нашли младенца в пакете

В Ленобласти обнаружили на улице новорожденного ребенка в пакете
16 августа 2023, 05:35

Фото: iStock/Sviatlana Lazarenka

В Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Новорожденный госпитализирован, в настоящее время устанавливаются личности его родителей, пишет РЕН ТВ.
По информации издания, ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.

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#младенец
#новорождённые
#происшествие
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В Японии более тысячи человек оказались заблокированы из-за схода оползня
NHK: более тысячи человек в Японии оказались заблокированы из-за схода оползня
16 августа 2023, 06:23

Фото:istockphoto/Adrian Wojcik

В японской префектуре Тоттори около 1,8 тысячи жителей поселка Садзи оказались изолированы из-за схода оползня, вызванного прохождением тайфуна «Лан», сообщает телеканал NHK.
Оползневые массы заблокировали дороги, прервав связь с внешним миром.

Повышенная опасность оползней обусловлена проливными дождями в районах, над которыми прошел тайфун «Лан». Тайфун в настоящее время находится в Японском море, оставив после себя сильные ветры и ливни. Центральное давление в тайфуне составляет 990 гектопаскалей, а скорость ветра в его центре достигает 23 метров в секунду, с порывами до 35 метров в секунду.

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#дороги
#море
#опасность
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Над Калужской областью силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА
Минобороны: Над Калужской областью силы ПВО уничтожили три украинских БПЛА
16 августа 2023, 06:14

Фото: сайт Минобороны РФ

В среду, 16 августа, комплексы ПВО ликвидировали три украинских БПЛА над Калужской областью. Информация о пострадавших и разрушениях отсутствует, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Сегодня около 05:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку тремя беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Калужской области. Российскими средствами ПВО все БПЛА были своевременно обнаружены и уничтожены», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.

Уточняется, что пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

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В Ленобласти вспыхнул крупный пожар

#бпла
#пво
#всу
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Число жертв природных пожаров на Гавайях превысило сотню
CNN: число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101
16 августа 2023, 06:10

Фото: iStock/Kara Capaldo

Количество жертв лесных пожаров на Гавайях увеличилось до 101 человека, сообщил губернатор штата Джош Грин, согласно информации телеканала CNN.
Ранее власти округа Мауи заявляли о 99 погибших из-за природных пожаров.

Пожары в лесах на островах Мауи и Большом возникли из-за сухости и высоких температур и усиливаются вследствие сильных порывов ветра, вызванных ураганом «Дора». Некоторые очаги пожара распространились на территории размером до 400 гектаров.

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#пострадавшие
#пожары
#байден
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В Каменске-Уральском мужчина удерживал в квартире девятилетнюю девочку
16 августа 2023, 04:28

Фото: Фотобанк Московской области

В городе Каменск-Уральский Свердловской области мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире на улице Лермонтова. Об этом пишет сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» ВКонтакте.
«Мужчина удерживал девятилетнюю девочку в квартире. Он только освободился из мест лишения свободы, приехала полиция», — говорится в публикации.

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Во Владивостоке полиция заплатит 200 тысяч за информацию об осквернивших флаги

Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео

#полиция
#мужчина
#девочка
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Во Владивостоке полиция заплатит 200 тысяч за информацию об осквернивших флаги
Полиция объявила награду за информацию об осквернивших флаги во Владивостоке
16 августа 2023, 03:45

Фото: Фотобанк Московской области

Полиция Приморского края объявила вознаграждение в размере 200 тыс. руб. за информацию о причастных к повреждению флагов России на месте захоронения во Владивостоке участников СВО.
Во Владивостоке на Морском кладбище в июле неизвестные разрезали 38 российских флагов и разбросали венки на могилах погибших в ходе СВО. Возбуждено дело по факту надругательства над государственным флагом Российской Федерации (ст. 329 УК РФ).

«Полиция Приморского осуществит выплату денежного вознаграждения в размере 200 тыс. руб. неравнодушному гражданину, готовому оказать помощь в раскрытии преступления», — проинформировали в краевом УМВД, пишет РИА Новости.

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#полиция
#кладбище
#сво
#рф
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Daily Star: Обезьяна раздела женщину на глазах у туристов и попала на видео
16 августа 2023, 03:06

Фото: iStock/Wirestock

В мексиканском городе Канкун паукообразная обезьяна стянула с женщины кроп-топ, оставив ее в нижнем белье на глазах у других туристов. Соответствующее видео публикует Daily Star.
Очевидец снял, как обезьяна обхватывает женщину всеми лапами и забирается на нее. Со словами: «Я не знаю, что делать, мне страшно» туристка пытается заставить животное отпустить ее. Однако обезьяна удерживает ее топ одной лапой, после чего спускает верхнюю часть одежды женщины, демонстрируя присутствующим нижнее белье туристки.

«Кто-нибудь, заберите обезьяну! Мне пора уходить!», — кричит женщина. В конце видео ей удается освободиться.

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#животное
#женщина
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#обезьяны
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Боец ВСУ Шитря получил пожизненное за расстрел четырёх гражданских в ДНР
Прокуратура: Бойца ВСУ Шитря осудили пожизненно за расстрел четверых жителей Мариуполя
16 августа 2023, 01:12

Фото: iStock/tolgahan ay

Военнослужащего ВСУ приговорили к пожизненному заключению за расстрел четверых мирных жителей Мариуполя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прокуратуру ДНР.
«Верховный суд ДНР вынес приговор по уголовному делу в отношении 20-летнего военнослужащего минометного расчета 56-й мотопехотной бригады вооруженных сил Украины Василия Шитри», — говорится в публикации.

Уточняется, что украинский военный признан виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ (ликвидация двух и более лиц по мотивам политической, идеологической ненависти), а также ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

Следствие установило, что обвиняемый в Мариуполе в апреле 2022 года расправился с двумя женщинами и двумя мужчинами с помощью автомата. Военнослужащий ВСУ будет отбывать пожизненный срок в колонии особого режима.

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#приговор
#ук
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#всу
#рф
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Число погибших в ходе столкновений в столице Ливии выросло до 27
Минздрав Ливии: число погибших в ходе столкновений в Триполи выросло до 27
16 августа 2023, 00:54

Фото: iStock/Motortion

Количество жертв вооруженных столкновений в Триполи, столице Ливии, увеличилось до 27 человек, а более 100 получили ранения, передает РИА Новости со ссылкой на Центр экстренной медицинской помощи и поддержки, функционирующий при министерстве здравоохранения Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии.
Ранее сообщалось о семи погибших в результате столкновений. Телеканал Al-Jazeera передал, что премьер-министр ПНЕ Абдельхамид Дбейба призвал к прекращению боевых действий в Триполи и договорился о высвобождении и передаче «нейтральной стороне» командира 444-й бригады Махмуда Хамзы, который в понедельник был арестован «Силами сдерживания» (RADA, вооруженные формирования).

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#сша
#министр
#наемник
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Движение по Крымскому мосту полностью восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью восстановили
16 августа 2023, 00:18

Фото: iStock/Sergey Denisenko

Движение транспортных средств через Крымский мост полностью возобновлено, сообщает телеграм-канал «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
Ранее во вторник вечером в этом канале было заявлено о временной приостановке движения по Крымскому мосту. Позднее сообщалось, что движение было возобновлено в направлении с Кубани, но на выезде из Крыма оставалось закрытым.

«Движение автотранспорта через Крымский мост теперь полностью восстановлено», — подтверждает сообщение в телеграм-канале.
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#мост
#движение
#крымский мост
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