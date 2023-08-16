В Ленобласти на улице нашли младенца в пакете

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В Ленобласти около города Пикалево обнаружили в пакете однодневного ребенка. Новорожденный госпитализирован, в настоящее время устанавливаются личности его родителей, пишет РЕН ТВ.
По информации издания, ребенок был найден на территории садового товарищества «Металлург». Его оставили в пакете на улице сразу после рождения.
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Диана Аванесян