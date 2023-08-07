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В Ленобласти нашли массовое захоронение концлагеря «Дулаг-102»

В Ленобласти нашли массовое захоронение концентрационного лагеря «Дулаг-102»
07 августа 2023, 18:37

Фото: iStock/Nirut Punshiri

Следователи обнаружили в Ленинградской области массовое захоронение, где могут находиться более двух тысяч останков концентрационного лагеря «Дулаг-102», сообщает «Форпост».
Утром 7 августа поисковые отряды обнаружили в городе Волосово Ленинградской области массовое захоронение.

Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.


Тела погибших сбрасывали в противотанковый ров, который и раскопали следователи.

В настоящий момент из захоронения уже извлечены останки 140 человек. Отмечается, что среди них есть и женщины, и дети.

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#лагерь
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Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в Истре
07 августа 2023, 18:40

Фото: iStock/simpson33

Уголовное дело возбудили после отравления шести человек в подмосковном отеле «Яхонты Истра». Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУСК России по Московской области.
На данный момент проводятся допросы сотрудников отеля. Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ.

Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка. Два человека госпитализированы.

Сообщается, что гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь, все шесть человек ели его перед тем, как им резко стало плохо.

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Гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь
07 августа 2023, 18:31

Фото: iStock/LENblR

Гости подмосковного отеля «Яхонты» могли отравиться салатом цезарь, все шесть человек ели его перед тем, как им резко стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По информации Mash, специалисты забрали на экспертизу продукт, который ели все отравившиеся — это салат цезарь из местного ресторана. 

Напомним, ранее 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.

Два человека госпитализированы после отравления в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре. Их состояние оценивается как средней тяжести. 

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Двое из шести отравившихся в отеле в Истре госпитализированы

На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором погиб подросток
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При взрыве газовых баллонов в Москве погиб человек
SHOT: Один человек погиб после взрыва газовых баллонов в Москве
07 августа 2023, 18:21

Фото: iStock/FelixRenaud

Один человек погиб после взрыва газовых баллонов на пункте приёма металла в Москве, об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Прежде сообщалось о двух пострадавших при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве. 

По информации портала, в результате инцидента, один из пострадавших получил серьезные травмы и был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Врачи боролись за его жизнь, но ранения оказались смертельными. 

Второй мужчина, пострадавший при взрыве, отказался от медицинской помощи. 

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В Тульской области возбудили уголовное дело после гибели школьника в аквапарке
СК: В Щекино возбуждено уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке
07 августа 2023, 18:18

Фото: iStock/izzzy71

Следователи возбудили уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика в аквапарке города Щекино Тульской области, сообщили представители СК РФ по региону в своем Telegram-канале.
По информации ведомства, трагедия произошла днем 6 августа. Исчезновение ребенка заметил старший брат погибшего. Он начал звать на помощь взрослых, которые стали искать оставленного без присмотра в воде ученика младших классов. Восьмилетний мальчик утонул.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее в Ростове-на-Дону в аквапарке погиб 4-летний ребёнок. Мальчик плавал бассейне. Через некоторое время мальчика нашли в бассейне без сознания.

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#уголовное дело
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На Кубани завели уголовное дело после ДТП с автобусом, в котором погиб подросток
07 августа 2023, 18:14

Фото: iStock/Akintevs

Сотрудники СК РФ завели уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса с юными футболистами и грузовика на трассе в Краснодарском крае, в котором погиб подросток. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.
Отмечается, что возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ.

Напомним, ранее на трассе в Краснодарском крае произошло ДТП с участием грузовика и микроавтобуса, в котором находилась юношеская футбольная команда. Трагедия произошла 7 августа около 13 часов дня. Газель, в котором ехали дети из Каневского района на футбольные соревнования в Краснодар, столкнулась с грузовиком на трассе «Краснодар – Ейск».

По предварительной версии, грузовик Mitsubishi Fuso вышел на трассу в неположенном месте, чем спровоцировал боковое столкновение с микроавтобусом. В результате ДТП, двое 15-летних подростков доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, один 15-летний парень скончался в скорой помощи.

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В Афганистане 450 человек отравились на благотворительном обеде
07 августа 2023, 18:13

Фото: istockphoto/NathanDerrick

Глава департамента общественного здравоохранения Афганистана Фазал Карим Мандозай сообщил, что после благотворительного обеда в провинции Хост отравились около 450 человек.
«Всего около 450 человек, 90 из них дети, 120 женщины находятся у нас на лечении», — приводит его слова РИА Новости.
Что стало причиной отравления, пока выясняют. Основной версией в данный момент является  небрежность поваров во время приготовления еды.

Расследование контролирует служба безопасности.

Сегодня также 6 человек отравились в столовой отеля «Яхонты» в подмосковной Истре, 2 из них экстренно доставлены в больницу в тяжёлом состоянии.

По информации Mash, посетителям столовой стало плохо после ужина. Среди пострадавших двое 18-летних девушек, 35-летний мужчина, 39-летняя женщина, 52-летняя женщина и 65-летняя пенсионерка.

Медики диагностировали у всех пострадавших гастроэнтероколит (одновременное воспаление желудка, тонкой и толстой кишки).Двоих госпитализировали сразу. А остальные от госпитализации отказались.

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#отравление
#афганистан
#благотворительность
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Глуховского* заочно приговорили к восьми годам лишения свободы
Суд в Москве заочно приговорил Глуховского* к восьми годам лишения свободы
07 августа 2023, 17:41

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Басманный суд Москвы заочно приговорил российского писателя Дмитрия Глуховского* к восьми годам колонии, сообщает «РИА Новости».
Напомним, Глуховского* внесли в список иностранных агентов в октябре 2022 года. 

По версии обвинения, писатель смонтировал и разместил в своей социальной сети на котором, якобы, российские военные обстреливают жилые дома, школы и больницы, массово убивают мирных жителей и насилуют несовершеннолетних украинских школьниц в ходе проведения специальной военной операции.

За распространение фейков о ВС РФ Глуховского* приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

При этом, сейчас писатель находится не в России. 

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#иностранный агент
#суд
#колония
#писатель
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Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Москве
07 августа 2023, 17:37

Фото: iStock/Leonid Ikan

Два человека пострадали при взрыве газовых баллонов в Западном Дегунино в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По данным SHOT, происшествие случилось в Ильменском проезде. Взрыв произошёл из-за перегрева баллонов на солнце.

Сообщается, что на место едут экстренные службы. В результате взрыва два человека пострадали. Один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии без сознания, медики борются за его жизнь.

Напомним, ранее мощный взрыв прогремел в порту турецкого города Дериндж, взорвался один из бункеров для пшеницы. Инцидент произошел во время погрузки пшеницы.

Губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз заявил, что причиной ЧП в турецком порту Дериндже стал «взрыв зерновой пыли» во время загрузки зерна на судно. По предварительным данным, во время погрузки зерна на корабль, произошло сжатие зерновой пыли, что спровоцировало взрыв.

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#происшествие
#солнце
#взрыв
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Двое мужчин избили беременную женщину и подростков из-за матраса
В Липецкой области мужчины избили беременную женщину и двух подростков
07 августа 2023, 17:35

Фото: iStock/globalmoments

На пляже Галичьей горы в Липецкой области двое мужчин избили беременную женщину и двуз подростков, сообщает LipetskNedia.ru.
По информации СМИ, перепалка началась из-за надувного матраса, однако, в чем именно заключались разногласия между отдыхающими – сейчас уточняется.  

В результате драки, у беременной женщины и подростков диагностировали множественные травмы, ушибы и сотрясение мозга. При этом, один из пострадавших подростков страдает от лейкоза, как уточнили в СМИ – сейчас он находится в тяжелом состоянии.  

Детали происшествия уточняются.  

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