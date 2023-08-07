В Ленобласти нашли массовое захоронение концлагеря «Дулаг-102»

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Следователи обнаружили в Ленинградской области массовое захоронение, где могут находиться более двух тысяч останков концентрационного лагеря «Дулаг-102», сообщает «Форпост».
Утром 7 августа поисковые отряды обнаружили в городе Волосово Ленинградской области массовое захоронение.
Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.
Тела погибших сбрасывали в противотанковый ров, который и раскопали следователи.
В настоящий момент из захоронения уже извлечены останки 140 человек. Отмечается, что среди них есть и женщины, и дети.
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Как стало известно, во времена Великой Отечественной войны на этом месте находился фашистский концлагерь «Дулаг-102». По информации историков, за годы войны в этом лагере погибли более шести тысяч человек от голода, пыток и избиений.
В настоящий момент из захоронения уже извлечены останки 140 человек. Отмечается, что среди них есть и женщины, и дети.
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Евгения Парфентьева