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В Новоладожском канале в Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой.
РЕН ТВ пишет, что мужчина истекал кровью, когда прохожие вытащили его на берег. Рыбак скончался в машине скорой помощи.
Правоохранители нашли рядом с местом происшествия надувную лодку погибшего, где лежали рыболовные снасти. Судно было сильно повреждено.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Погибшим оказался 61-летний житель Мурино Александр. Обстоятельства его смерти выясняют.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 42-летний мужчина убил двух знакомых, после чего тела забетонировал в выгребной яме и покончил с собой.
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Правоохранители нашли рядом с местом происшествия надувную лодку погибшего, где лежали рыболовные снасти. Судно было сильно повреждено.
Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 42-летний мужчина убил двух знакомых, после чего тела забетонировал в выгребной яме и покончил с собой.
Читайте также:
В Киеве найден мертвым замначальника управления спецсвязи СБУ Бакаев
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Продюсер Палагаев задержан по подозрению в убийстве экс-депутата Гамзаева
Мария Фирсова