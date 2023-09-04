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В Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой

04 сентября 2023, 09:33
Фото: iStock/Savusia Konstantin

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Новоладожском канале в Ленобласти обнаружили рыбака с простреленной головой.
РЕН ТВ пишет, что мужчина истекал кровью, когда прохожие вытащили его на берег. Рыбак скончался в машине скорой помощи.

Правоохранители нашли рядом с местом происшествия надувную лодку погибшего, где лежали рыболовные снасти. Судно было сильно повреждено.


Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Погибшим оказался 61-летний житель Мурино Александр. Обстоятельства его смерти выясняют.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области 42-летний мужчина убил двух знакомых, после чего тела забетонировал в выгребной яме и покончил с собой.

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#убийство
#рыбаки
#ленинградская область
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В морге Тольятти труп мужчины пролежал почти год, пока семья вела его поиски
04 сентября 2023, 09:54

Фото: iStock/vmargineanu

В одном из моргов Тольятти тело умершего мужчины пролежало почти год, пока семья вела поиски своего родственника, которой забыли рассказать о смерти близкого. Также там обнаружено ещё 10 трупов, за которыми пока никто не приехал. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
В сообщении уточняется, что умерший мужчина был довольно скрытным человеком, поэтому его пропаже семья не удивилась. Однако спустя некоторое время дочь мужчины заметила, что он перестал оплачивать услуги ЖКХ, чего ранее не случалось. Тогда семья приступила к его поискам, также была привлечена полиция. Но найти его не удалось.

Недавно следователям все же удалось разыскать отца семейства. Оказалось, что он умер еще в августе 2022 года, а его труп поступил в морг Тольятти. Медики установили его личность, однако родственникам о его смерти сообщать не стали. Также в морге обнаружили еще 10 трупов, за которыми так и не пришли родственники. Сколько они там пролежали – неизвестно. При этом заведение продолжает свою работу.

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#полиция
#семья
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#мужчины
#мужчина
#медики
#тела
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В Турции в двух ДТП погибли 11 человек, 95 пострадали
04 сентября 2023, 08:22

Фото: iStock/as creative atelier

В Турции городе Денизли в двух крупных ДТП, которые прошли с интервалом в 16 часов, погибли 11 человек, еще 95 получили различные травмы. Об этом пишет газета Hürriyet.
Согласно статье, в турецком городе Денизли произошла крупная авария, в которой погибли семь человек, при этом 42 пострадали. Через 16 часов в этом же городе состоялось еще одна авария. Уточняется, что водитель легкового автомобиля совершил столкновение с автобусом, после чего его вынесло на полосу встречного движения, где он врезался в микроавтобус. Таким образом, погибли четыре человека из одной семьи, еще 53 получили различные травмы.

Ранее в генеральном консульстве РФ сообщили, что минимум трое российских граждан пострадали в результате ДТП в турецкой провинции. Согласно сообщению, 3 сентября 2023 года около 16.00 в районе города Аланья произошло ДТП, в результате которого, по предварительным данным, пострадали трое граждан РФ. Все они доставлены в местные медицинские учреждения.

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#семьи
#человек
#девушка
#рф
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В Красноярске совершил экстренную посадку самолёт из Владивостока
04 сентября 2023, 07:36

Фото: iStock/skyNext

Борт направлялся из Владивостока в Москву, но экстренно сел в Красноярске.
Amur Mash. сообщает, что в полёте одному из пассажиров стало плохо. Экипаж решил совершить посадку. В аэропорту Airbus встретили медики. Пассажир, которому стало плохо, остался в Сибири. Остальные долетели до места назначения.

Ранее сообщалось, что в более чем 20 рейсах возникли задержки как на вылет, так и на прилет в трех московских аэропортах. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

В аэропорту Шереметьево задержали 8 рейсов, в аэропорту Домодедово - 11, 4 рейса отменили. 

По данным на 2:22 по московскому времени, в аэропорту Внуково задержали 4 рейса, 4 отменено. Причины данных задержек не уточняются. 

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#аэропорт
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В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте
04 сентября 2023, 07:22

Фото: iStock/Leonid Ikan

6 человек оказались под завалами из-за взрыва на шахте в провинции Семнан на севере Ирана.
Fars пишет, что на месте работают экстренные службы.

«Произошёл взрыв на шахте Тазре в городе Дамган. В этот район направлены спасательные команды, которые оказывают помощь пострадавшим»,- сказано в сообщении.
Ранее в Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. Об этом Трутнев сообщил в ходе совещания во Владивостоке.

По словам Трутнева, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

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#иран
#взрыв
#чп
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В США учительница занялась сексом со школьниками и попала под суд
04 сентября 2023, 07:12

Фото: iStock/kicsiicsi

В США по обвинению в совращении школьников арестована учительница из штата Алабама.
WSFA пишет, что под следствием оказалась 35-летняя Кристал Кари Мари Фрост, которая работала в христианской школе города Люверн. По данным полиции, она отправляла свои непристойные фотографии минимум двум ученикам. Также сообщается, что она занималась сексом с учениками, которые были младше 19 лет.

Полиция начала расследование после обращения администрации школы.

Фрост уволилась по собственному желанию. Также её обвинили в распространении непристойных материалов среди несовершеннолетних.

Ранее сообщалось, что в США работавшая в школе 41-летняя замужняя волонтерка изнасиловала ученика и попала в тюрьму.

Дженнифер Сесил из штата Миссури была арестована 17 июля. Ей предъявили несколько обвинений, связанных с насилием над несовершеннолетним. О произошедшем сообщил в полицию один из родителей подростка. В ходе допроса школьник подтвердил, что с декабря 2022 года по июль 2023 года он занимался сексом с Сесил у нее дома. Он также рассказал, что они обменивались откровенными фотографиями в соцсетях.

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#секс
#учитель
#школа
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В Оренбуржье мужчина убил двух знакомых, забетонировал их тела и покончил с собой
СК: Житель Оренбуржья убил двух знакомых и забетонировал их тела
04 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/blinow61

В Оренбургской области 42-летний мужчина убил двух знакомых, после чего тела забетонировал в выгребной яме и покончил с собой. Об этом Следственное управление СК РФ проинформировало в Телеграм-канале.
Уточняется, что убийство произошло в Соль-Илецке. Правоохранителями изначально занимались расследованием исчезновения 37-летнего мужчины.

В пятницу, 1 сентября, вечером сотрудники полиции пришли к 42-летнему знакомому пропавшего. Однако увидев полицейских, мужчина покончил с собой.

«В ходе осмотра места происшествия были демонтированы бетонные перекрытия уличного туалета, где в выгребной яме обнаружены тела двух местных жителей 48 и 37 лет, в том числе без вести пропавшего», — говорится в публикации.

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В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки

На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость

В Иране 6 человек оказались под завалами после взрыва в шахте

#убийство
#человек
#мужчина
#происшествия
#сотрудники
#тела
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В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки
В Красноярске пенсионер выстрелил в собутыльника из ручки
04 сентября 2023, 06:17

Фото: iStock/Dzurag

В Красноярском крае пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом из-за выстрела в собутыльника из стреляющей ручки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Уточняется, что один из гостей пенсионера во время распития алкоголя в какой-то момент стал отказываться уходить и оскорблял присутствующих. В ответ на такое поведение хозяин участка выстрелил с расстояния около метра  в ногу мужчины из ручки. После этого потерпевший убежал, а присутствующие даже не успели понять, что произошло. Из бедра мужчины медики достали фрагмент пули 5,6-мм калибра.

«Шестидесятилетний пенсионер из Мотыгинского района предстанет перед судом за прекращение пьяного конфликта с помощью стреляющей авторучки», — проинформировали в надзорном ведомстве.

Знакомые подарили пенсионеру ручку-пистолет в 2018 году. Согласно результатам экспертизы, ручка обладает достаточной поражающей способностью, являясь огнестрельным гладкоствольным однозарядным пистолетом

Стрелку может грозить до пяти лет лишения свободы.

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В Турции из-за наводнений погибли четыре человека

На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость

В Турции в ДТП пострадали трое россиян

#пенсионер
#пистолет
#мужчины
#медики
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В Турции из-за наводнений погибли четыре человека
04 сентября 2023, 06:14

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

Четыре человека погибли, семь пострадали во время наводнений, которые вызвали проливные дожди в центральных регионах Турции. Также есть без вести пропавшие.
Hürriyet пишет, что Главное управление метеорологии предупреждало в субботу о том, что ожидаются сильные осадки во многих провинциях страны.
 
«В Аксарае один человек погиб и семь получили ранения в результате наводнения, когда была затоплена автозаправочная станция и затоплены автомобили»,-пишет газета.
Также в результате наводнения повреждена дорога. В районе Гюльшехир города Невшехир погибли два человека: они попали в паводковые воды вместе с автомобилем. Сообщается, что в Кайсери из-за проливных дождей переполнены русла ручьев.
 
Утонула 50-летняя женщина, которая находилась в одном из автомобилей, попавших в паводковые воды и провалившихся под землю. 13 человек, которые оказались на мели, были спасены.
 
Семь пострадавших были госпитализированы в Аксарайскую учебно-научную больницу.

«Спасатели продолжают поиски отца и его ребенка, которые считаются пропавшими без вести», - пишет Hürriyet.
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#турция
#наводнение
#чп
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На Камчатке мачеха истязала 13-летнего подростка за плохую успеваемость
04 сентября 2023, 04:31

Фото: iStock/zoka74

На Камчатке 13-летнего подростка за плохую успеваемость истязала мачеха. Об этом региональная прокуратура сообщает в своем Телеграм-канале.
В прокуратуре проинформировали, что прокурор Тигильского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летней женщины, которая с октября 2020 года по апрель 2023 года из-за неудовлетворительной успеваемости и поведения ребенка избивала его, называя побои «воспитательными мерами».

В отношении местной жительницы завели уголовное дело по п."г" ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего). Ей грозит наказание сроком от трех до семи лет лишения свободы.

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