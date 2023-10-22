В Ленобласти обнаружили тело пенсионерки, которая пропала неделю назад

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В Ленобласти в лесу обнаружено тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины.
65-летняя женщина пропала неделю назад в лесу. По предположениям, она могла встретить медведя. Женщину нашли мёртвой, информирует региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.
Пенсионерка 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района. С собой у неё было ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях писали, что пропавшая якобы звонила из леса и сообщала, что встретила медведя и убегает от него.
Официальных подтверждений данных сведений нет, пишет РИА Новости. Женщину искали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области, добровольцы и местные жители.
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Пенсионерка 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района. С собой у неё было ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях писали, что пропавшая якобы звонила из леса и сообщала, что встретила медведя и убегает от него.
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Мария Фирсова