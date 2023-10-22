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В Ленобласти обнаружили тело пенсионерки, которая пропала неделю назад

22 октября 2023, 11:42
Фото: istockphoto/aga7ta

Фото: istockphoto/aga7ta

В Ленобласти в лесу обнаружено тело пропавшей 14 октября 65-летней женщины.
65-летняя женщина пропала неделю назад в лесу. По предположениям, она могла встретить медведя. Женщину нашли мёртвой, информирует региональная аварийно-спасательная служба в своем Telegram-канале.

Пенсионерка 14 октября ушла в лес в районе деревни Любочажье Лужского района. С собой у неё было ведро для грибов. Жители Лужского района в соцсетях писали, что пропавшая якобы звонила из леса и сообщала, что встретила медведя и убегает от него.


Официальных подтверждений данных сведений нет, пишет РИА Новости. Женщину искали спасатели аварийно-спасательной службы Ленинградской области, добровольцы и местные жители.

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#лес
#происшествие
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В Кемеровской области младенец погиб после жесточайшего избиения родителями
22 октября 2023, 11:43

Фото: iStock/globalmoments

У родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.

Медики констатировали жестокое избиение, в результате которого у младенца начался отек головного мозга. Спасти его не удалось.

Перед смертью ребенок находился под присмотром 36-летнего отца. Ранее он был судим за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина уверяет сотрудников правоохранительных органов о том, что не знает, откуда у младенца появились серьезные травмы. Мать погибшего малыша находится в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Если причастность отца ребенка к его смерти будет доказана, в этом случае ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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В Санкт-Петербурге подросток открыл стрельбу у метро и ранил сверстника
22 октября 2023, 11:23

Фото: iStock/Dzurag

У питерского метро на станции «Гражданский проспект» 15-летний студент открыл стрельбу и ранил 14-летнего школьника.
Конфликт произошёл из-за электронной сигареты, сообщает телеграм-канал Mash. Студент Невского колледжа им. Неболсина пытался забрать у школьника дорогую электронную сигарету. 14-летний парень расставаться с сигаретой не хотел, тогда 15-летний студент достал пневматический пистолет и начал стрелять.

Всего было 12 выстрелов. Потом он начал добивать парня кулаками. Школьник получил ушибы и ссадины.

Стрелок задержан. Возбуждено уголовное дело о разбое с применением оружия.

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В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус
22 октября 2023, 11:11

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В Москве на Ленинском проспекте загорелся автобус. Об этом сообщает телеграм-канал 112.
На месте происшествия работают экстренные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось о том, что во дворе многоквартирного дома на Профсоюзной улице в Москве взорвался легковой автомобиль. По данным канала, инцидент произошёл около трёх часов ночи по московскому времени 22 октября. После взрыва пламя перекинулось на соседнюю машину. 

Причиной взрыва и пожара в автомобиле на Профсоюзной улице в Москве мог стать поджог. Такую версию рассматривают правоохранительные органы.

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#происшествия
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#ск
#пожар
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В Красноярске экстренно сел борт «Аэрофлота» – в кабину пилотов ломился пассажир
22 октября 2023, 10:50

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

В Красноярске совершил экстренную посадку борт «Аэрофлота» из-за военного, который пытался ворваться в кабину пилотов. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Инцидент произошел во время перелета «Боинга 777-300» из Владивостока в Москву в ночь на 22 октября. 32-летний солдат десантно-штурмовой бригады начал требовать, чтобы ему открыли пассажирскую дверь» самолёта.

Когда его попытались успокоить бортпроводники, то дебошир направился в кабину пилотов, чтобы решить «проблему». Командир воздушного судна сообщил о дебоше на борту самолета и принял решение совершить экстренную посадку на запасной аэродром в Красноярске.

После посадки сотрудники полиции сняли мужчину с рейса.

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Аэропорты Алеппо и Дамаск вышли из строя из-за повреждения ВПП
Минобороны Сирии: аэропорты Алеппо и Дамаск вышли из строя из-за повреждения ВПП
22 октября 2023, 10:38

Фото: iStock/Piotr Mitelski

В результате повреждения взлетно-посадочных полос аэропорты Алеппо и Дамаск выведены из строя. Об этом сообщили в Минобороны Сирии.
Ранее сообщалось, что израильская армия нанесла удары по аэропортам сирийских городов Дамаск и Алеппо. В результате атаки аэропорты выведены из строя.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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В Омске СК возбудил дело после издевательств над сиротой в детском доме
22 октября 2023, 10:30

Фото: iStock/Paul Gorvett

Уголовное дело возбуждено о халатности работников Большеуковского детского дома в Омской области, которые допустили издевательства над одной из воспитанниц. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК России.
Напомним, одна из воспитанниц «Большеуковского дома детства» избила сверстницу из-за того, что та опоздала на ужин. После чего опоздавшую девушку заставили мыть унитаз голыми руками.

Все происходящее снимали на видео, которое выложили в социальные сети. По факту происшествия сотрудники правоохранительных органов начали проверку.

Ранее сообщалось, что в поселке Мартюш под Каменском-Уральским социальный педагог избила пятилетнего сироту. По словам свидетелей, после избиения педагог схватила ребенка за шкирку и силой потащила по лестнице в группу на второй этаж.

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#дома
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В Киеве машина раздавила военного на блокпосту
22 октября 2023, 10:15

Фото: iStock/Michele Ursi

На въезде в Киев Honda въехала на блокпост и сбила насмерть дежурного, 47-летнего военнослужащего ВСУ.
Киевская полиция сообщает, что ЧП случилось в 00:30. Водитель автомобиля Honda ехал в направлении Броварского проспекта. В это время на трассе был туман, из-за которого он не сразу заметил грузовик. Водитель сделал резкий маневр, но не справился с управлением.

Машина вылетела на правую полосу движения. В это время там нёс службу у блокпоста 47-летний военнослужащий. Машина его сбила. 

47-летний мужчина скончался на месте. 45-летниегог водителя задержали. Проверка не показала в его крови следов алкоголя.

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В Красноярске заметили медведя, который бродил по улицам
22 октября 2023, 08:43

Фото: iStock/JMrocek

Полицейские Красноярска ищут медведя, который бродил по городу.
Полицейские ищут медведя, которого видели жители Красноярска ночью во дворе жилого дома, пишет краевой главк МВД в Telegram-канале.
 
В дежурную часть полиции обратились жители Железнодорожного района краевого центра. Они рассказали, что во дворе жилого дома на улице Копылова видели медведя. На место направили наряд патрульно-постовой службы. Сотрудники полиции обследовали территорию, но хищника не обнаружили.
 
По камерам наблюдения было видно, что медведь пошёл в сторону парка «Гремячая грива», где любят гулять горожане.
 
Информацию о звере довели до всех автопатрулей.

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#медведи
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В Красноярском крае в ДТП погибли 5 человек
22 октября 2023, 08:36

Фото: iStock/Anton Novikov

Число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек.
Об этом сообщается в Telegram-канале регионального главка МВД. Ранее было известно о трёх погибших и четырех, в их числе двое несовершеннолетних, пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». 

Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина  выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.

«По уточненным данным, непосредственно на месте происшествия в отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир 1991 года рождения. Позже в медицинском учреждении от полученных травм скончались пассажиры «Жигулей»: мужчина 1987 года рождения и подросток 2009 года рождения, а также пассажирка Toyota 1951 года рождения», - сказано в сообщении.
Водитель иномарки и 15-летний пассажир «Жигулей» госпитализированы. 

Возбуждено уголовное дело.

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#красноярский край
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