В Ленобласти отец случайно убил 3-месячного ребёнка

Фото: istockphoto/Anna Derzhina
В селе Колчаново Волховского района Ленобласти отец уронил 3-месячного ребёнка.
РЕН ТВ пишет, что трагедия произошла 29 августа.
Сообщается, что отцу ребенка 21 год, а матери 18 лет. Оба безработные.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Сочи была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении блогера-сыроеда Максима Лютого, который на сутки забирал новорожденного ребенка у матери и не давал ему принимать пищу. Заботливого отца признали вменяемым.
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Младенец насмерть обварился кипятком из электрочайника
«Младенец упал с рук отца, с травмами в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, но скончался», — сообщил источник.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Мужчина находится под подпиской о невыезде.
Ранее сообщалось, что в Сочи была проведена психолого-психиатрическая экспертиза в отношении блогера-сыроеда Максима Лютого, который на сутки забирал новорожденного ребенка у матери и не давал ему принимать пищу. Заботливого отца признали вменяемым.
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Мария Фирсова