В Ленобласти подростки отравились грибами в детском лагере

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Пятеро подростков госпитализированы после отравления грибами.
РЕН ТВ пишет, что пятеро подростков (14-17 лет) госпитализированы с сильным отравлением из детского лагеря, который находится в посёлке Сомино Ленинградской области.
Четверо подростков в тяжелом состоянии в реанимации. По информации источника, дети отравились грибами.
Ранее сообщалось, что в Приозерском районе Ленобласти 2-летняя девочка нашла ядовитый гриб на даче. Родители отвезли ребёнка в больницу, где медики диагностировали токсическое отравление. Состояние девочки оценивают как среднетяжелое.
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Мария Фирсова