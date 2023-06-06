В Ленобласти поезд сбил ребенка с аутизмом

Фото: Фотобанк Московской области
Второклассник с аутизмом погиб под колесами поезда
В Кировском районе Ленинградской области восьмилетний мальчик из регионального центра аутизма погиб под колесами поезда, сообщает «78.ru».
По информации СМИ, ребенок пропал днем 5 июня. Родители сообщили полиции, что мальчик вышел из дома и не вернулся.
Тело ребенка обнаружили рядом с железнодорожными путями. Второклассника сбил поезд, от полученных травм он скончался на месте.
Мать мальчика заявила, что он не умел разговаривать и самостоятельно ориентироваться в пространстве.
Обстоятельства смерти ребенка выясняют правоохранительные органы.
Ранее «Радио 1» сообщало, как организация «ПримПоиск» рассказала, что во Владивостоке пропали женщина и подросток после посещения посольства Северной Кореи, предположительно, пропавшие – граждане КНДР.
По информации СМИ, ребенок пропал днем 5 июня. Родители сообщили полиции, что мальчик вышел из дома и не вернулся.
Мать мальчика заявила, что он не умел разговаривать и самостоятельно ориентироваться в пространстве.
Обстоятельства смерти ребенка выясняют правоохранительные органы.
Ранее «Радио 1» сообщало, как организация «ПримПоиск» рассказала, что во Владивостоке пропали женщина и подросток после посещения посольства Северной Кореи, предположительно, пропавшие – граждане КНДР.
Евгения Парфентьева