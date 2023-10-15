В Ленобласти посетители турбазы утонули в озере

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В Выборгском районе Ленинградской области в озере утонули двое посетителей турбазы.
РЕН ТВ пишет, что инцидент случился 14 октября в поселке Маслово. Компания из пяти человек арендовала домик на территории базы отдыха. В МЧС сообщили, что четверо рыбаков отправились рыбачить на озере Михалевское.
Пока спасателям удалось извлечь из воды тело одного погибшего. Тело второго продолжают искать.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком. Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге М-5 «Урал» в Саткинском районе. КамАЗ с полуприцепом двигался на слишком большой скорости. Его занесло на встречку, где произошло столкновение с Kia Rio. Легковую машину по инерции отбросило на фуру Shacman.
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В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком
«Лодка перевернулась. Двое смогли выбраться на берег», - сообщили в МЧС.
Ранее сообщалось, что в Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком. Авария произошла накануне поздно вечером на автодороге М-5 «Урал» в Саткинском районе. КамАЗ с полуприцепом двигался на слишком большой скорости. Его занесло на встречку, где произошло столкновение с Kia Rio. Легковую машину по инерции отбросило на фуру Shacman.
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В Челябинской области в аварии погибла семья с 7-летним ребёнком
Мария Фирсова