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В Ленобласти ребёнок попробовал на даче гриб и оказался в реанимации

14 августа 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Apriori1

В Приозерском районе Ленобласти 2-летняя девочка нашла ядовитый гриб на даче.
«Фонтанка» пишет, что родители отвезли ребёнка в больницу, где медики диагностировали токсическое отравление. Состояние девочки оценивают как среднетяжелое.

Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу, где у нее диагностировали острое отравление снюсом – некурительным табаком.


Согласно сообщению, годовалый ребенок гулял на детской площадке вместе с мамой в Выборгском районе. Во время прогулки девочка подобрала что-то с земли и сразу съела. После чего была экстренно госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. После проведения анализов выяснилось, что у ребенка острое отравление снюсом (некурительным табаком). Малышка находится под наблюдением врачей. Проводится соответствующая проверка.

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#дети
#отравление
#скорая помощь
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На Камчатке произошло покушение на замдиректора предприятия «Камчатоленпром»
14 августа 2023, 08:32

Фото: iSock/Savusia Konstantin

Попытка убийства произошла вечером 7 августа в СНТ «Мечта», которое находится под Петропавловском-Камчатским.
Baza пишет, что Сергей Моргунов возвращался домой на Toyota Land Cruiser. Рядом с его домом ждал киллер: он открыл огонь по автомобилю, после чего скрылся. Киллер промахнулся и попал в левую руку мужчине. Замдиректора отделался дробовым ранением предплечья и локтя.
 
В данный момент Моргунов госпитализирован и проходит лечение. Киллера ищут уже несколько дней.
 
11 августа возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Связано ли оно с работой Моргунова, неизвестно. Само предприятие «Камчатоленпром» занимается разведением оленей, а также изготовлением и поставками их мяса.

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#полиция
#уголовное дело
#убийство
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Астраханского туриста зарезал муж его новой знакомой из Ленобласти
В Ленобласти ревнивый муж зарезал туриста из Астрахани, пришедшего в гости к его жене
14 августа 2023, 08:21

Фото: iStock/zoka74

Турист из Астрахани познакомился с девушкой на сайте знакомств, и та пригласила его в гости. Внезапно вернувшийся домой муж, убил мужчину. О этом сообщает портал 78.ru.
Инцидент произошел в Ленинградской области.  

По информации портала, турист познакомился с девушкой через интернет на одном из сайтов знакомств. Нового знакомого девушка пригласила в гости. Вернувшийся раньше времени супруг, приревновал возлюбленную и несколько раз ударил ножом незнакомого мужчину.  

От полученных травм, пострадавший скончался на месте. О произошедшем правоохранителям сообщил супруг женщины. По факту убийства возбуждено уголовное дело. 

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МВД: Четыре человека погибли и шесть пострадали во время ДТП в Забайкальском крае
14 августа 2023, 07:24

Фото: сайт Управления МВД РФ по Забайкальскому краю

На трассе Чита — Забайкальск в районе населенного пункта Атамановка произошло ДТП, в котором погибли четыре человека и пострадали еще шестеро, включая детей. Об этом сообщили в региональном управлении МВД по Забайкальскому краю.
Как сообщили в ведомстве, виновником дорожно-транспортного происшествия стал 28-летний водитель автомобиля Lancer, допустивший выезд на «встречку» и столкнувшийся там с автомобилем Honda. В результате ДТП скончались три пассажира «Хонды», включая двоих детей (которых перевозили, вопреки правилам, без удерживающих устройств), а также «один пассажир другого транспортного средства».

Ещё шесть человек оказались пострадавшими. Среди них, подчеркнули в забайкальском МВД, также имеются дети.

На месте аварии сейчас работают представители ГИБДД и следственно-оперативная группа МВД РФ по Читинскому району, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас известно, что водители обеих машинне были в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения.

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#дтп
#дети
#гибель
#мвд
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В Свердловской области мужчина поджег дверь военкомата
SHOT: Житель свердловского Полевского поджег дверь военкомата коктейлем Молотова
14 августа 2023, 07:18

Фото: iStock/inside-studio

45-летний мужчина бросил коктейль Молотова в здание комиссариата в городе Полевской Свердловской области. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
После броска бутылки с зажигательной смесью, дверь военкомата загорелась. По информации портала, возгорание ликвидировал охранник здания комиссариата.  

Злоумышленник с места происшествия скрылся, однако, вскоре был задержан сотрудниками полиции. В настоящее время, 45-летнего местного жителя допрашивают, причины, по которым он решил совершить преступление, выясняются.  

Ранее сообщалось, что пенсионер с коктейлями Молотова задержан около военкомата в Москве. 

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#преступление
#пенсионер
#возгорание
#происшествия
#военкомат
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РИА Новости: В Уссурийске случился прорыв на газопроводе, никто не пострадал
14 августа 2023, 07:04

Фото: iStock/Aleksandr_Puludi

В приморском Уссурийске произошел прорыв газопровода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя регионального МЧС в качестве своего источника.
По его словам, утром 14 августа по линии Федеральной службы безопасности в ведомство поступило сообщение о запахе газа в районе магистрального газопровода. Специалисты зафиксировали прорыв трубы газопровода, который, по счастью, не вызвал возгорания.

На месте происшествия уже выполняются необходимые работы. Источник РИА Новости в краевом МЧС особо подчеркнул тот факт, что социально значимых объектов, жилых домов и дорог возле места инцидента нет, равно как нет и пострадавших.

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#газопровод
#мчс
#происшествие
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Истребитель МиГ-23 потерпел крушение на авиашоу в Детройте
14 августа 2023, 04:46

Фото: iStock/RemusRigo

На авиашоу в американском штате Мичиган во время исполнения маневров потерпел крушение истребитель МиГ-23, сообщает пресс-служба аэропорта Детройта.
«Демонстрационный самолет МиГ-23 врезался в стоянку у апартаментов. Пилот и пассажир на заднем сиденье успешно катапультировались из самолета до крушения», — сказано в сообщении.

Хотя никто из них не получил никаких травм, было принято решение о принудительной госпитализации.

Причины произошедшего в настоящий момент выясняет полиция Мичигана. Пока известно только то, что самолёт врезался в автомобили на стоянке жилого комплекса, никто из людей не пострадал.  

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#миг
#самолёты
#крушение
#сша
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СК: Трёхлетний ребёнок утонул в декоративном бассейне гостиницы под Зеленоградском
14 августа 2023, 02:47

Фото: iStock/izzzy71

В гостиничном комплексе посёлка Рыбачий на Куршской косе трёхлетний ребёнок утонул в декоративном бассейне. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России по Калининградской области.
Как отмечают следователи, взрослые оставили малыша без присмотра на небольшой промежуток времени, который, к сожалению, оказался роковым — он неосторожно упал в декоративный водоём. Кинувшиеся на помощь посетители гостиницы вытащили его из воды и попытались оказать первую помощь, но тщетно. Ребёнок скончался ещё до приезда вызванных медиков.

Сейчас проводится доследственная проверка. Правоохранители работают на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства трагедии.

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#гибель
#ск рф
#дети
#калининград
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МВД РФ объявило в розыск трёх украинских генералов
14 августа 2023, 02:25

Фото: iStock/Dzurag

Три украинских генерала, которые обвиняются в гибели и ранении более 100 человек при обстрелах Донбасса со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ), объявлены в розыск. Об этом 14 августа пишет ТАСС со ссылкой на базу МВД РФ.
В числе разыскиваемых — замглавкома ВСУ Евгений Мойсюк, а также генерал-майоры украинской армии Игорь Палагнюк и Андрей Ковальчук. По каким именно статьям разыскиваются украинские генералы, МВД не уточняет.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего министра обороны Украины Андрея Загороднюка. Соответствующая информация внесена в базу данных ведомства. А в мае 2023 года в розыск также были объявлены три украинских генерала, в том числе первый замначальника Генштаба ВСУ Игорь Колесник.

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#розыск
#мвд
#всу
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В мечети иранского города Шираз произошёл теракт, погиб человек
13 августа 2023, 23:25

Фото: iStock/Ozbalci

В результате стрельбы в мавзолее Шах-Черах в иранском городе Шираз погиб один человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщило 13 августа иранское информагентство IRNA со ссылкой на заместителя губернатора провинции Фарс Казаля Софли.
Изначально сообщалось о четырех погибших и пятерых раненых. Сейчас все пострадавшие уже доставлены в медицинские учреждения Шираза, им оказывается вся необходимая помощь.



Как сообщают иранские СМИ, напавших на Шах-Черах было двое, один из которых был убит на месте, а второй задержан через два часа после нападения — около 21:30 мск. По информации местного источника телеканала Al-Jazeera, террористы – не иранцы, а иностранные граждане.

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#иран
#теракт
#мечеть
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