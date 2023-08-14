В Ленобласти ребёнок попробовал на даче гриб и оказался в реанимации

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В Приозерском районе Ленобласти 2-летняя девочка нашла ядовитый гриб на даче.
«Фонтанка» пишет, что родители отвезли ребёнка в больницу, где медики диагностировали токсическое отравление. Состояние девочки оценивают как среднетяжелое.
Ранее в Петербурге годовалая девочка попала в больницу, где у нее диагностировали острое отравление снюсом – некурительным табаком.
Согласно сообщению, годовалый ребенок гулял на детской площадке вместе с мамой в Выборгском районе. Во время прогулки девочка подобрала что-то с земли и сразу съела. После чего была экстренно госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. После проведения анализов выяснилось, что у ребенка острое отравление снюсом (некурительным табаком). Малышка находится под наблюдением врачей. Проводится соответствующая проверка.
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Мария Фирсова