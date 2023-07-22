Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Ленобласти рухнул пешеходный мост с людьми

В Ленобласти рухнул пешеходный мост с людьми

22 июля 2023, 16:00

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Пешеходный мост с людьми обвалился в ленинградской Луге.
Shot пишет, что есть пострадавшие. Их доставили в больницу. Число пострадавших уточняется.

Мост рухнул на набережной рядом со спортивным комплексом, пишет 78.


По словам очевидцев, ЧП случилось около трёх часов дня во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега": Деревянно-металлический мост на набережной просто сложился пополам, пишет Mash.

Читайте также:

Посетителей московского ТЦ залило кипятком

В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека

В Новосибирске скончался подросток, который упал с 26 этажа во время строительных работ



#Ленобласть
#мост
#пешеходный мост
Читайте нас в
В Москве после прорыва кипятка в торговом центре госпитализированы 4 человека
22 июля 2023, 15:53

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Ещё 20 людям медики оказывают помощь.
Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте. Baza пишет, что все пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести.
 
Также в здании остаются заблокированные посетители. Спасатели пытаются найти место, где перекрывается труба. Из вентиляции и подземных сооружений идёт горячий пар.
 
По предварительной информации, прорыв трубы случился на втором этаже торгового центра.

Читайте также:

Посетителей московского ТЦ залило кипятком

В Калужской области школьники чуть заживо не сожгли восьмилетнего ровесника

Дети получили ожоги на мусорном полигоне под Красноярском
 
#Москва
#кипяток
#Времена года
Читайте нас в
На трассе Казань – Оренбург погибли дети
22 июля 2023, 15:46

Фото: iStock/conejota

Двое детей 12 и 14 лет погибли в аварии на трассе Казань – Оренбург.
Телеграм-канал Mash Iptash пишет, что ДТП случилось на выезде со второстепенной дороги. Renault Kaptur влетела в грузовик Scania.
 
В аварии пострадали 12-летний ребенок и женщина, которая была за рулём легковушки. Их госпитализировали с тяжелыми травмами.

Двое детей 12 и 14 лет погибли.

Читайте также:

В Краснодарском крае в аварии погибли двое взрослых и двое детей

В Афганистане дети погибли после взрыва неразорвавшегося снаряда

В результате обстрела Донецка двое убитых, восемь ранены, среди них есть дети
#ДТП
#авария
#дети
Читайте нас в
В Монголии на границе с РФ обнаружен патоген бубонной чумы
22 июля 2023, 15:29

Фото:istockphoto/Wirestock

Специалисты выявили патоген бубонной чумы в мёртвом сурке в монгольском регионе Завхан, который находится на границе с Тувой.
ТАСС пишет, что пока не выявлено заразившихся инфекцией людей. Руководитель отдела общественного здравоохранения экстренной рабочей службы Национального центра по изучению зоонозных инфекций страны Лхунрэв Роломжав сообщила, что мертвого детеныша сурка обнаружили 19 июля.
 
Экспресс-тест дал положительный результат. Бактериологические исследования 22 июля показали в пробах содержание патогена бубонной чумы.
 
Местным жителям напомнили о том, что охотиться на сурков и употреблять их мясо запрещено. По последним данным, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках (регионах).

Читайте также:

Эпидемиолог Гинцбург рассказал, почему сейчас продолжают существовать чумные очаги

Названа единственная мера борьбы с африканской чумой свиней

Подмосковный врач заверил в наличии плана на случай бубонной чумы

#бубонная чума
#сурок
#Монголия
Читайте нас в
Посетителей московского ТЦ залило кипятком
22 июля 2023, 15:25

Фото:istockphoto/maxim4e4ek

Горячую воду прорвало в ТЦ «Времена Года» на Кутузовском проспекте.
По предварительным данным, пострадали 70 человек, пишет 360tv. Люди получили ожоги. На место выехали сотрудники скорой и спасатели. 20 человек остаются заблокированными в здании. 

Подробности уточняются.

Читайте также:

В Волгоградской области ребенок опрокинул на себя кипяток

Шестилетний пассажир обварился кипятком в поезде

В Мурманской области годовалая малышка обварилась кипятком
#Москва
#ТЦ
#кипяток
Читайте нас в
В Москве рядом со штабом ОДКБ найден ящик с надписью «радий»
22 июля 2023, 15:04

Фото:istockphoto/Oselote

Ящик с надписью «радий» обнаружен рядом с территорией штаба ОДКБ на Ленинградском проспекте.
РЕН ТВ пишет, что на Ленинградском проспекте найден деревянный ящик с надписью «радий» и парашютом.
 
Зона происшествия оцеплена. На месте работают экстренные службы. Подробности пока не сообщаются.

Читайте также:

СК завел уголовное дело из-за стрельбы по полицейским под Истрой

В США поезд с опасными химикатами сошел с рельсов

В столичной квартире нашли радиоактивный уран
#Москва
#радий
#ящик
Читайте нас в
В Новосибирске скончался подросток, который упал с 26 этажа во время строительных работ
22 июля 2023, 13:53

Фото:istockphoto/gorodenkoff

В Новосибирске умер ещё один подросток, упавший со строящейся многоэтажки. Неделю назад умер его 15-летний брат.
«Вести-Новосибирск» сообщают, что 15 июля парни сорвались с высоты на стройке, где работали с отцом-промышленным альпинистом. Младший скончался на месте, а старшего госпитализировали с тяжелыми травмами. Врачи боролись за жизнь подростка, но не смогли его спасти.

Наниматель отца юношей утверждает, что он предупреждал о том, что несовершеннолетних на строящийся объект допускать нельзя.
СМИ утверждали, что подростки находились на уровне 12 этажа, другие источники писали, что они сорвались с 26 этажа.
 
Парни заделывали швы, когда на них рухнули кирпичи с 28 этажа, из-за чего оборвались тросы.

Читайте также:

Скончался житель Волгограда, на которого упала доска со строящегося здания

Ребёнок упал с аттракциона в химкинском парке

Дочь тиктокерши Арины Шальновой погибла после падения с пятого этажа


#стройка
#подростки
#ЧП
Читайте нас в
СК завел уголовное дело из-за стрельбы по полицейским под Истрой
22 июля 2023, 13:52

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Возбуждено уголовное по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в поселке «Шервуд» под Истрой, где забаррикадировавшийся в коттедже мужчина угрожал участковому и стрелял в правоохранителей из окон. Об этом сообщили в телеграм-канале ГСУ СК России по Московской области.
Напомним, ранее в элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете. Разбитое окно в коттедже охрана заметила примерно в 8 утра. Охранники решили проверить территорию. Из комнаты вышел неизвестный с ружьём. Сотрудники охраны спрятались и вызвали правоохранителей. Полиция и силовики решили штурмовать дом. По предварительным данным, внутри находится заложник.

Отмечается, что мужчина находится в неадекватном состоянии. По словам злоумышленника, проникнуть в дом ему приказал Бог.

Читайте также:

В элитный подмосковный посёлок «Шервуд» проник вооруженный мужчина в камуфляже и бронежилете

Полиция в Егорьевске разыскивает мужчину, угрожавшего сотруднице Wildberries

В Москве пенсионерка выбросила мошеннику из окна квартиры 1,5 млн рублей

#Истра
#ЧП
#СК РФ
#уголовное дело
Читайте нас в
4-летний сын Тодоренко и Топалова разбил голову на отдыхе
22 июля 2023, 13:03

Фото: istockphoto/gyro

4-летний сын телеведущей Регины Тодоренко и певца Влада Топалова Майкл госпитализирован на отдыхе в Турции.
Регина Тодоренко в социальной сети рассказала о случившемся. По её словам, ребёнок разбил голову, когда хотел облокотиться на мягкий пуф, но какой-то мальчик выдернул резко пуф из-под Майкла.
 
Ребёнок ударился затылком о скос ступеньки. Скорая отвезла мальчика в госпиталь. Рана оказалась серьезной: потребовалось наложение шов.
 
Регина Тодоренко сказала, что чувствует вину за случившееся и считает себя плохой матерью.

Читайте также:

В США 3-летний мальчик случайно застрелил годовалую сестру

Мать российской школьницы обвинила классного руководителя в травле

В элитной школе Москвы избили ребенка
#Тодоренко
#Топалов
#дети
Читайте нас в
В США поезд с опасными химикатами сошел с рельсов
В США поезд из 25 вагонов сошел с рельсов
22 июля 2023, 12:40

Фото: iStock/Michael Ovseychik

Поезд из 25 вагонов, в одном из которых содержался растворитель для краски, сошел с рельсов возле города Гавр в США. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Сообщается, что находящийся в одном из вагонов опасный химикат — растворитель для краски не пролился.

Причины происшествия выясняются. Информации о жертвах не поступало.

Напомним, ранее товарный поезд с силиконовыми гранулами сошел с рельсов на юго-востоке Пенсильвании в США. Сотрудники экстренных служб расследуют обстоятельства происшествия. Отмечается, что сошедший с рельсов товарный поезд принадлежит компании Norfolk Southern. Жители и сотрудники предприятий, находящиеся рядом с местом происшествия, были эвакуированы.
 
Читайте также:

В США товарный поезд сошел с рельсов

Поезд серьезно повредил платформу станции на западе Москвы

В Москве на станции «Лось» поезд сбил двух человек, погибла женщина
#поезд.США
#химикаты
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников