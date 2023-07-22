В Ленобласти рухнул пешеходный мост с людьми

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Пешеходный мост с людьми обвалился в ленинградской Луге.
Shot пишет, что есть пострадавшие. Их доставили в больницу. Число пострадавших уточняется.
Мост рухнул на набережной рядом со спортивным комплексом, пишет 78.
По словам очевидцев, ЧП случилось около трёх часов дня во время проведения фольклорного фестиваля "Ольгины берега": Деревянно-металлический мост на набережной просто сложился пополам, пишет Mash.
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Мария Фирсова