В Ленобласти слесаря засосало в конвейер, он погиб

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Рабочего засосало в конвейер в порту Усть-Луга в Ленобласти.
Об этом пишет РЕН ТВ, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией. 58-летний мужчина скончался от полученных травм.
Причиной трагедии стало нарушение техники безопасности. Рабочий не обошёл конвейер по кругу.
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«В европейском серном терминале порта слесаря затащило в конвейер по погрузке контейнеров. Тело извлекли из-под прижимного вала на ленте», - рассказал источник.
Ранее на трассе в Тюменской области бревно убило водителя.
«При движении с прицепа большегруза Freightliner упало бревно на встречный грузовик Iveco. От удара Iveco съехал в кювет, 44-летний водитель, житель Челябинской области, погиб», –сказано в сообщении пресс-службы ведомства.Читайте также:
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Мария Фирсова