В Ленобласти студенты похитили подростка и потребовали выкуп

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В Кудрово Ленобласти четверо студентов похитила 17-летнего подростка и вымогали у него 50 тысяч рублей.
РЕН ТВ пишет, что в полицию вечером 31 августа заявила мать пропавшего подростка. Она рассказала, что её 17-летний сын вечером встретился на Ленинградской улице со своим приятелем.
Оказалось, что он насильно посадил школьника в машину, где находились ещё двое. Молодые люди вымогали у парня 50 тысяч рублей. Студенты надели на подростка наручники. Похитители обещали юноше не сообщать в полицию, что он якобы замешан в кражах и незаконном обороте наркотиков. Школьник испугался и согласился заплатить. Он собрал 49 тысяч рублей, снял деньги со своего счета в банкомате и отдал похитителям. После чего его отпустили.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители задержали преступников. Ими оказались пятеро парней в возрасте от 18 до 19 лет. Четверо из них учатся в местном колледже. Молодые люди свою вину признали.
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Оказалось, что он насильно посадил школьника в машину, где находились ещё двое. Молодые люди вымогали у парня 50 тысяч рублей. Студенты надели на подростка наручники. Похитители обещали юноше не сообщать в полицию, что он якобы замешан в кражах и незаконном обороте наркотиков. Школьник испугался и согласился заплатить. Он собрал 49 тысяч рублей, снял деньги со своего счета в банкомате и отдал похитителям. После чего его отпустили.
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Мария Фирсова