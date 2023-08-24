В Ленобласти таможенники изъяли огромную партию гашиша у контрабандистов

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На таможне в Ленинградской области задержали литовцев с 800 килограммами гашиша, сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).
«800 килограммов гашиша изъяли у контрабандистов таможенники в Ленинградской области. Наркотики нашли в тягаче с полуприцепом, который прибыл из Эстонии. Его стоимость на «черном» рынке превышает два миллиарда рублей», - прокомментировали ситуацию представители службы.
По информации ФТС, контрабандисты пытались провезти наркотики из Литвы. В тайниках фургона нашли 265 пакетиков с запрещенными веществами.
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