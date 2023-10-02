В Ленобласти третьеклассник напился до потери сознания

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Пьяного школьника сняли с электрички в Ленинградской области.
78.ru пишет, что инцидент случился в электричке, которая следовала из Санкт-Петербурга в Будогощь. Компания из пяти детей находилась в одном из вагонов. Мальчику стало плохо. По прибытии в Кириши школьника без сознания госпитализировала скорая помощь. Остальные дети разбежались.
10-летний мальчик был в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание на протяжении всей ночи. Где компания детей взяла спиртное, не уточняется.
Мальчик живёт с мамой, которая воспитывает его одна. На неё составили протокол.
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10-летний мальчик был в состоянии тяжелейшего алкогольного опьянения. Он не приходил в сознание на протяжении всей ночи. Где компания детей взяла спиртное, не уточняется.
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Мария Фирсова