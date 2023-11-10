В Ленобласти учительницу подозревают в сексуальном насилии над сыном

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В Ленинградской области учительницу подозревают в совершении сексуального насилия над пятилетним сыном. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, 34-летняя женщина работает учителем в одном из посёлков Кировского района Ленинградской области. Ее подозревают в совершении сексуального насилия над собственным пятилетним сыном.
По предварительным данным, она заставляла его раздеваться, а после трогала и целовала сына в интимные места. Сейчас мальчику уже девять лет, свои действия сексуального характера мать совершала, когда ему было всего пять.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее также сообщалось, что тренер по тхэквондо из Хабаровского края приставал к своим малолетним воспитанницам во время поездки на соревнования. 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» Евгений П. домогался к маленьким воспитанницам своей же секции, когда они поехали на соревнования.
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По предварительным данным, она заставляла его раздеваться, а после трогала и целовала сына в интимные места. Сейчас мальчику уже девять лет, свои действия сексуального характера мать совершала, когда ему было всего пять.
Ранее также сообщалось, что тренер по тхэквондо из Хабаровского края приставал к своим малолетним воспитанницам во время поездки на соревнования. 46-летний тренер из краевой федерации «Тхэквондо ВТФ» Евгений П. домогался к маленьким воспитанницам своей же секции, когда они поехали на соревнования.
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Элина Позднякова