В Ленобласти в реке у трассы «Скандинавия» найдены части человеческого тела

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В Ленинградской области у трассы «Скандинавия» в реке найдено расчлененное тело мужчины, также останки обнаружили и на проезжей части. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Согласно сообщению, тело было найдено 18 октября в реке Перовка в Выборгском районе Ленобласти. Кроме того, части тела мужчина также были обнаружены на проезжей части. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Следователи выясняют личность убитого мужчины, а также выясняют обстоятельства его смерти.
Ранее в Москве в ванной комнате одной из квартир жилого дома на ул. Фабрициуса найдено расчлененное тело женщины. Об этом сообщает столичная прокуратура. На месте происшествия обнаружены пакеты с частями тела потерпевшей, а также предполагаемые орудия преступления.
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Элина Позднякова