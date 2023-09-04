В Ленобласти вынесли первый в России приговор за повреждение воинского захоронения

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«Тосненской городской прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Юрия Мацко», - отметили в ведомстве.
Дело в отношении бизнесмена было возбуждено еще в 2021 году. В то время его фирма ООО «Эврикал» проводила строительные работы Тельмановском сельском поселении, где располагается воинское захоронение времен Великой Отечественной войны. При проведении работ были обнаружены останки солдат, однако, работы продолжились, а кости советских героев были вывезены с места захоронения вместе с лишней землей.
Суд назначил предпринимателю наказание в виде штрафа в 2,4 миллиона рублей, а также арестовал имущество осужденного.
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