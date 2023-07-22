В Ленобласти во время обрушения моста погиб человек

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Один человек скончался, четверо пострадали при обрушении пешеходного моста в городе Луга.
РЕН ТВ сообщает, что пострадавший находится в тяжёлом состоянии. Один человек погиб.
Трагедия произошла на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Очевидицы рассказывают, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше было видно представление. На мосту оказалось так много людей, что он не выдержал их веса и сложился «как карточный домик».
По данным свидетелей происшествия, мост не старый и находился в новой пешеходной зоне. По их предположениям, он просто не был рассчитан на такое количество людей.
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Трагедия произошла на ежегодном фольклорном празднике «Ольгины берега». Очевидицы рассказывают, что люди стали забираться на мостик, чтобы лучше было видно представление. На мосту оказалось так много людей, что он не выдержал их веса и сложился «как карточный домик».
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Мария Фирсова