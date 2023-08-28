В Ленобласти водитель Porshe выехал на тротуар и сбил человека

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В городе Мурино Ленинградской области водитель Porshe, объезжая по тротуару пробку, сбил человека. Инцидент произошел в воскресенье, 27 августа, пишут «Известия».
Виновник ДТП покинул место происшествия. О состоянии пострадавшего в настоящее время не сообщается.
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